Cristiana Carrozza, candidata Sindaco per la lista “Attiva Valmontone”, ha iniziato a raccontare, durante vari interventi pubblici tenuti in questi giorni e sui suoi canali social, alcuni punti programmatici che intenderà realizzare per Valmontone.

Il programma proposto da Cristiana Carrozza e dalla lista Attiva è suddiviso in macro aree, la realizzazione delle quali è stata scaglionata in un arco temporale già ben definito:

“nei primissimi mesi di governo della città ci occuperemo dell’immediato ripristino dei “servizi essenziali”, che vanno dal decoro urbano all’illuminazione di tutto il territorio comunale, alla bonifica delle arre periferiche di Valmontone”.

Punti del Programma suggeriti dai cittadini

Cristiana Carrozza, in più di una occasione, ha tenuto a ribadire che tali punti sono stati suggeriti proprio dai cittadini di Valmontone, durante una serie di incontri pubblici, nelle piazze e nei mercati: “I cittadini ci hanno letteralmente supplicato i servizi essenziali, dunque una città più sicura e più pulita, lo smaltimento del traffico cittadino, la riqualificazione urbana e noi, oltre a dare priorità massima a questi punti programmatici, cercheremo di realizzarli al meglio ed in modo funzionale.

I cittadini di Valmontone pagano le tasse e hanno ASSOLUTAMENTE DIRITTO ad avere una città dove tutto funzioni nel miglior modo possibile, molti si sono ormai assuefatti alla “bruttezza” e alla “mala gestione”, tant’è che ad alcuni basta la promessa del taglio dell’erba fuori casa per pensare che l’amministrazione stia adempiendo al suo dovere, non è così! Ci hanno lasciato una città massacrata e paralizzata, noi gli riconsegneremo una città meravigliosa e funzionale!”

Il nostro programma è scaglionato in maniera tale che, terminati gli interventi “prioritari”, suggeriti dal cittadino, partiremo con i GRANDI PROGETTI, ce ne sono tantissimi ed io non vedo l’ora di presentarli alla città.

Cristiana Carrozza

Tra i punti che mi stanno più a cure c’è senz’altro lo Sportello Europa, un valido strumento di supporto al singolo, alle associazioni e allo stesso ente comunale per avvalersi dei fondi che l’Europa mette a disposizione.

Tutti noi sappiamo che molti di quei fondi tornano indietro perché le persone non sanno come ottenerli, ebbene grazie allo Sportello Europa saranno messi a disposizione dei professionisti che cureranno, per conto del soggetto interessato, l’intero iter fino all’erogazione delle somme, in questo senso aiuteremo le persone a realizzare i propri sogni!

Inoltre, a Valmontone nascerà un primo soccorso cittadino, valido strumento per interventi veloci e di minore gravità, che eliminerà finalmente il problema delle lunghissime file di attesa nelle strutture di pronto soccorso limitrofe. È pure prevista la creazione di un polo universitario con città universitaria.

L’arrivo di studenti fuori sede oltre ad “animare” questa città, è fonte di ricchezza per le attività del territorio, e un valido stimolo per gli imprenditori locali. Nasceranno nuovi locali e punti d’incontro. Valmontone città Universitaria, è questo il nostro obiettivo!

Abbiamo poi previsto nel nostro programma anche la nascita di due grandi parchi cittadini, un parco per gli animali dove, tra le atre cose, si svolgeranno attività di “pet terapy”, mentre l’altro parco sarà realizzato riqualificando “il prato della madonna”, oggi una zona incolta e trascurata, grazie a noi diventerà una vera “chicca” di questa città, con tanto di attività a tema, strutture per ristorarsi ed un trenino panoramico per bambini e adulti. Nello stesso parco ci sarà inoltre un collegamento con il centro storico di Valmontone.

Tutte queste attività hanno lo scopo di garantire a Valmontone servizi, lavoro per tutti e formazione. Abbiamo infine studiato un piano programmatico che permetterà maggiore dialogo tra il centro città ed i vicini poli turistici del parco giochi e Outlet, perché non si può pensare di non portare a Valmontone le migliaia di persone che ogni giorno si recano lì.

È poi prevista una grandissima pista ciclabile immersa nel verde che si ricollegherà alla catacombe di S.Ilario e alle vicine città di Artena e Colleferro, uno sportello per le disabilità, con l’obiettivo di abbattere tutte le barriere architettoniche del territorio, la riqualificazione della stazione di Valmontone, che diventerà “futuristica”, inoltre, per alleggerire il traffico e abbattere lo smog cittadino, sono pure previsti mezzi di spostamento alternativi e sostenibili.

Abbiamo immaginato nei pressi della stazione una zona di “bike sharing” e monopattini elettrici, per gli spostamenti veloci e consentire a chiunque di raggiungere ogni parte della città anche senza auto. In ultimo un grande polo sportivo per rilanciare le attività sportive ma che funga anche da luogo di aggregazione per giovani, adulti e bambini.

Gli obiettivi che ci siamo dati per Valmontone sono senz’altro ambiziosi ma ben strutturati e scaglionati nel tempo. Si perché gli interventi per la città vanno pianificati negli anni e non accumulati negli ultimi mesi di campagna elettorale, per garantirsi il consenso elettorale. Anche perché trasformare la città in un cantiere provoca innumerevoli disagi e questo il cittadino lo sa bene!

Ci fanno notare che alcuni dei nostri “avversari politici” vengono a sentirci nei comizi e letteralmente spacciano le nostre idee per loro, benissimo dal mio punto di vista, significa che stiamo facendo bene il nostro lavoro poiché l’imitazione è la forma più sincera di adulazione!

Ma anche su questo voglio fare un’appunto: l’originalità di un idea e la garanzia che essa venga realizzata dipende anche dal piano che c’è dietro la stessa per far si che si realizzi, mi spiego meglio, ogni nostro intervento è stato pianificato e studiato tenendo in considerazione tempi e costi dell’opera, dunque nessuna falsa promessa, se noi diciamo che una cosa si può fare è perché ne è stata già analizzata e approvata la concreta fattibilità.

Sono certa che Valmontone, grazie a noi, diventerà bellissima, la città in cui tutti vorrebbero vivere!

(Comunicato di Cristiana Carrozza)

© Riproduzione riservata