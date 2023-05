Valmontone. Incontro con i candidati Consiglieri Spinelli e Invernizzi sulle opportunità dei fondi europei

Un seminario tecnico, quello che sarà ospitato e organizzato da Carmela Spinelli e Alessandro Invernizzi, candidati Consiglieri alle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Valmontone (Rm), per la lista “Un nuovo Arcobaleno, Marco Gentili Sindaco”, in via Ariana a Valmontone.

Fondi europei, benefici per le imprese di Valmontone

L‘incontro che si terrà sabato 6 maggio alle ore 18:30 servirà per spiegare le opportunità per le imprese di Valmontone e del territorio circostante in tema di Fondi europei: come accedere, quali requisiti sono necessari, tempistiche e documentazione minima necessaria.

On Massimo Romagnoli, esperto Fondi europei

Spinelli e Invernizzi, affiancati dall’On. Massimo Romagnoli, esperto della Commissione Europea sui Fondi Diretti, comunicheranno bene le opportunità che arrivano da questi finanziamenti per la crescita di imprese ed enti locali e con benefici diretti per il welfare, l’istruzione e la formazione dei cittadini e dei lavoratori. “Lavoreremo duramente per raggiungere questi” affermano gli organizzatori.

La politica di coesione ha un ruolo importante oggi nel superare gli effetti negativi della pandemia e della guerra e nel favorire i processi di transizione ecologica, digitale ed energetica. La comunicazione rende visibile ai cittadini europei il ruolo e l’intervento dell’Unione europea per costruire un futuro migliore.

