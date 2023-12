Una vittoria fondamentale per la Lazio, che espugna il Castellanie batte l’Empoli per due reti a zero. Di Guendouzi e Zaccagni i gol biancocelesti, ma una menzione particolare la merita Ivan Provedel vero ultimo baluardo, che con almeno tre interventi magistrali ha salvato la porta dei ragazzi di mister Sarri. Una buona vittoria macchiata soltanto dai due infortuni di Immobile e Luis Alberto costretti ad uscire a metà primo tempo.

Primo Tempo

Parte forte la Lazio che al nono minuto trova il gol con Guendouzi, Luis Alberto ha una occasione ghiotta, calcia ma Luperto sulla linea di porta respinge, palla che arriva a Zaccagni che serve il francese che batte il portiere dll’Empoli. Al 20′ Immobile stoppa al limite dell’area, serve Guendouzi che appena entrato in area calcia, bravo Caprile a respingere in calcio d’angolo. Un minuto dopo Immobile è costretto ad uscire dal campo per infortunio.

Al 25′ Sfortunata la Lazio che perde anche Luis Alberto, ancora per un infortunio. Sale di giri l'Empoli che al 28′ calcia con Bastoni sugli sviluppi di un calcio di punizione, pallone che termina non lontano dalla traversa. Ancora pericoloso l'Empoli con un tiro dalla distanza di Grassi, deviazione di Guendouzi, e strepitosa parata di Provedel che devia in angolo. Sugli sviluppi dell'angolo la palla arriva a Maldini che di sinistro al volo calcia, ma trova ancora un grande Provedel. Dopo 2 minuti di recupero finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio per 1-0.

Secondo Tempo

Parte bene l’Empoli che dopo 5 minuti sfiora il pareggio con Cambiaghi che, a botta sicura, calcia ma trova una super parata di Provedel. Al 61′ fa vedere ancora la squadra toscana con Fazzini che dal limite prova la botta, ancora il numero 94 biancoceleste gli dice di no. Al minuto 68 Guendouzi recupera palla centrocampo, serve Zaccagni, l’ex Verona calcia, para Cprile ma sulla respinta ancora Zaccagni ribadisce in gol, e raddoppia per la Lazio.

Ghiotta occasione per i biancocelesti al minuto 83 con Castellanos che tutto solo davanti a Caprile, si fa ipnotizzare e calcia addosso al portiere. Questa è l’ultima emozione della gara, Guendouzi e Zaccagni fanno tornare la Lazio torna alla vittoria, e conquistare tre punti importantissimi.

Le Pagelle

Provedel: 8

Compie tre interventi miracolosi che salvano il risultato

Marusic: 6

Riportato sulla sua fascia di competenza sembra più a suo agio, anche se sbaglia qualche appoggio di troppo

Patric: 6

Buona la prova dello spagnolo al rientro, l’affiatamento con Gila prosegue bene

Gila: 6,5

Dirige bene la difesa, lasua irruenza a volte lo porta a sbagliare, ma oggi fa sempre la scelta giusta

Pellegrini: 6

Torna titolare per la squalifica di Lazzari, gioca una buona gara senza strafare

Guendouzi: 7,5

Cuce il gioco, fa ripartire la squadra, ha il merito di sbloccare la gara, e concede l'assist a Zaccagni per il gol

Rovella: 6,5

Il metronomo del centrocampo, viene un po’ limitato dall’ammonizione, ma ci mette la solita dose di qualità e quantità

Luis Alberto: 6

Buon inizio per il mago, costretto a lasciare il campo zoppicando a metà primo tempo

Felipe Anderson: 6

Sprazzi di vero Felipe Anderson, un po’ in ombra nella ripresa quando pensa più a difendere che attaccare

Immobile: 6

Dura 21 minuti la gara del capitano, costretto ad uscire per infortunio

Zaccagni: 7

Grande partita dell’arciere, suo il gol che metta la partita in discesa

Castellanos (22′): 5

Non ne azzecca una, sempre in ritardo sul pallone, non fa mai salire la squadra e quando ha l’occasione per fare gol si fa ipnotizzare da Caprile

Kamada (25′): 5,5

Non compie angolo quello scatto mentale di cui la squadra avrebbe bisogno, troppo timido nei contrasti

Isaksen (78′): S.V.

Pedro (78′): S.V.

Cataldi (78): S.V.

Foto: Profilo Facebook S.S. Lazio

© Riproduzione riservata