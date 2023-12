Frosinone 1-2 Juventus, McKennie e Vlahovic condannano Di Francesco

Un buon Frosinone perde immeritatamente contro la Juventus di Max Allegri. Primo tempo equilibrato sbloccato dopo pochi minuti da Yildiz, il calciatore straniero bianconero più giovane a segnare in Serie A. Ripresa dominata nel gioco dagli uomini di Di Francesco, che raggiungono il pari con Baez, ma si fanno beffare dal colpo di testa di Vlahovic a dieci minuti dal termine. Con questa vittoria la Juventus si porta a meno uno dall’Inter, in attesa della gara dei nerazzurri, mentre i gialloblù rimangono A19 punti, a più sette dalla zona calda.

Primo Tempo

Prima occasione per la Juventus al settimo, con McKennie che entra un area da destra, cross basso salva Romagnoli in calcio d’angolo. Al 10′ ancora Juventus pericolosa con un tiro dal limite di Locatelli, ancora Romagnoli respinge. La sblocca Yildiz al 12′, supera due avversari e batte Turati sul primo palo, Juventus in vantaggio. Al 21′ buon calcio di punizione dal limite di Barrenechea, palla che sfiora il palo. Gioca bene il Frosinone, al 25′ prova il cross dalla sinistra Gelli, bravo Bremer a deviare in calcio d’angolo.

Al 33′ cross pericoloso di Kostic dalla sinistra, palla che attraversa tutta l’area piccola, arriva Gelli che mette in calcio d’angolo. Buona incursione di Soulè che servito da Baez prova il tiro, bravo il portiere avversario a parare. Al minuto 39 Milik serve Kostic, che da sinistra tutto solo entra in area, ma spara fuori. Sugli sviluppi di un calcio di punizione al 43′ ci prova Lusuardi di testa, palla deviata in angolo. Dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo con il Frosinone sotto di un gol.

Secondo Tempo

Il primo tiro del secondo tempo è di marca bianconera al terzo minuto, Rabiot ci prova dal limite, tiro smorzato che arriva innocuo tra le braccia di Turati. Pareggio del Frosinone con Baez, gran palla di Monterisi per Baez che da destra entra in area e fa esplodere lo Stirpe.

Al 13′ ci prova Soulè dalla destra si accentra e calcia dal limite dell’area, pallone che sfiora il palo alla sinistra di Szczesny. Al 18′ Vlahovic si libera bene in area e calcia, bravo Turati a respingere. Gran parata di Szczesny su tiro di Harroui al 27′. Buona azione di Vlahovic sulla sinistra alla mezz’ora, cross al centro, inserimento di McKennie che calcia al volo, pallone che si stampa sulla traversa.

Al 36′ raddoppia la Juventus, cross di McKennie dalla destra, stacco imperioso di Vlahovic colpo di testa che batte Turati. Ad un minuto dal termine della gara ancora Vlahovic a segno, il nove bianconero sigla la sua doppietta personale, ma il VAR annulla per fuorigioco. Dopo cinque minuti di recupero finisce la gara, la Juventus batte il Frosinone per 1-2.

Le Pagelle

Turati: 5,5

Prende il gol sul suo palo, salva il risultato su un tiro ravvicinato di Vlahovic, non può nulla sul colpo di testa di Vlahovic

Monterisi: 6,5

Si fa saltare facilmente nell’azione del gol, si riscatta con l’assist del gol di Baez

Romagnoli: 6

Bene in fase difensiva e in fase di impostazione, si fa beffare da Vlahovic sul raddoppio bianconero

Lusuardi: 6

Bravo il braccetto di sinistra, tiene a bada gli avanti bianconeri e prova anche qualche sortita offensiva

Lirola: 6

Buona partita del laterale destro, deve lasciare il campo alla mezz’ora per infortunio

Gelli: 6,5

Bravo in fase offensiva, meno in fase difensiva

Brescianini: 6

La solita qualità abbinata a tanta quantità

Barrenechea: 6

Fa girare la squadra benissimo, soffre un po’ nei primi 15 minuti poi prende in mano il centrocampo

Garritano: 6

Si fa vedere sulla sinistra con buona continuità, bravo in fase offensiva

Soulè: 6

Ci prova contro la sua ex squadra, qualche spunto, un buon primo tempo

Kajo Jorge: 5,5

Ingabbiato dalla difesa juventina, prova a tenere su la squadra, ma non sempre ce la fa

Baez (31′): 6,5

Buona partita condita dal gol del pareggio, esce alla mezz’ora del secondo tempo po per infortunio

Cheddira (69′): 5

Non incide come dovrebbe, si fa sempre anticipare

Harroui (69′): 6

Si presenta con due azioni degne di nota, in una chiama il portiere avversario ad una grande parata

Kvernadze (79′): S.V.

Foto: Profilo Facebook Frosinone Calcio

© Riproduzione riservata