Con una partita quasi perfetta il Frosinone sbanca il Maradona e ne fa quattro al malcapitato Napoli. Unico neo l’errore di Okoli che nel primo tempo manda in gol Simeone con un retropassaggio sbagliato. Fortunatamente interviene il VAR che annulla la rete per un fallo di mano in precedenza di Lindström. Secondo tempo da far rivedere alle scuole calcio con i gialloblu che sbloccano il risultato con Barrenechea, raddoppio di Caso, tris di Gelli e poker di Harroui. Frosinone nella storia, infatti è la prima volta che si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia.

Primo Tempo

Il primo tiro in porta è del Frosinone dopo due minuti di gioco, con Cheddira che dal limite dell’area spara alto. Al minuto 16 bella combinazione tra Zanoli, Demme e Lindström, con quest’ultimo che calcia in diagonale, bravo Cerofolini a respingere. Un minuto dopo, ancora Lindström parte in campo aperto, ma sbaglia la rifinitura per Simeone, e Okoli può liberare.

Al 22′ ancora pericolosa la squadra di Mazzarri, con Raspadori che, servito da Cajuste, dalla sinistra calcia forte, pallone che scheggia il palo ed esce. Al 29′ Garritano serve in verticale Caso, che in area di rigore sterza su Zanoli e calcia, ma il suo tiro viene respinto in calcio d’angolo. Al 37′ erroraccio di Okoli, che sbaglia il retropassaggio per Cerofolini, si inserisce Simeone che salta il portiere e deposita in rete, ma dopo l’on field review il gol viene annullato per un fallo di mano precedente di Lindström.

Al 40′ Cajuste si libera e serve Simeone che dal limite dell’area prova il destro, palla che deviata finisce in calcio d’angolo. Al 47′ sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite, Raspadori trova la porta, ma anche una buona parata di Cerofolini che respinge. Dopo 3 minuti di recupero il primo tempo finisce a reti bianche.

Secondo Tempo

Dopo sei minuti della ripresa si fa vedere il Frosinone, cross per Cheddira che si fa anticipare all’ultimo da Natan. Al 53′ calcio di punizione per il Napoli, calcia Mario Rui, palla che si stampa sul palo. Al 59′ Lindström parte a tutta velocità, doppio passo su Barrenechea, che non cade nelle finte e devia il cross in calcio d’angolo.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 65′, svetta Barrenechea che colpisce di testa e gela il Maradona, Frosinone in vantaggio. Al minuto 70 copia e incolla dell’errore di Okoli, questa volta è Di Lorenzo che sbaglia il retropassaggio, si inserisce Caso che fulmina Gollini con un preciso destro. al 78′ percussione di Politano sulla destra, ma prima su di lui e poi su Osimhen ci pensa Okoli a respingere.

Al minuto 84 grande ripartenza del Frosinone, palla in profondità per Gelli, che a tu per tu con Gollini gli spara addosso. Al 90′ ingenuità di Di Lorenzo che stende Gelli in area di rigore, e l’arbitro decreta la massima punizione, sul dischetto si presenta Cheddira che non sbaglia. Poker gialloblu con Harroui che, servito da Lirola davanti a Gollini non sbaglia. Dopo minuti di recupero finisce la gara con il Frosinone che sbanca il Maradona per 4 reti a 0.

Le Pagelle

Cerofolini: 7

Il portiere di “Coppa” anche oggi si fa trovare pronto, non sbaglia un intervento, da sicurezza a tutta la difesa

Okoli: 7

Buona partita fino all'errore sanguinoso che porta Simeone a sbloccare il risultato, lo salva il VAR per un fallo di mano di Lindström, dopo l'episodio resetta fa una gran partita

Monterisi: 7

Ormai è una garanzia, copre tutti gli spazi ed è insuperabile sui palloni alti

Lusuardi: 7

Buon esordio del centrale brasiliano, non sente la pressione di un grande stadio come il Maradona

Kvernadze: 6

Si oppone a Mario Rui e soffre un po’, in un paio di occasioni mette di buoni cross che i suoi compagni non sfruttano, non rientra in campo nella ripresa

Bourabia: 6,5

Si vede più in fase difensiva che offensiva, buona prova contro il centrocampo partenopeo

Barrenechea: 7,5

Si piazza come sempre davanti a dirigere l’orchestra gialloblu, sblocca il risultato con un colpo di testa strepitoso

Garritano: 6

Di Francesco lo mette a fare il quinto sulla sinistra, buona applicazione e tanta corsa

Brescianini: 6

Fa la spola tra la trequarti e il centrocampo, ci mette il solito agonismo e molta qualità

Caso: 7,5

Prova a rendersi pericoloso in un paio di occasioni ma i suoi tiri vengono puntualmente respinti, nella ripresa trova il gol del raddoppio con un mix di furbizia e qualità, subito dopo lascia il campo a Soulè

Cheddira: 7

Lotta, sgomita, si fa vedere in avanti ma aiuta la squadra anche in fase difensiva, non sbaglia il rigore che triplica il vantaggio

Lirola (46′): 6,5

Si mette sulla fascia destra e fa una grande ripresa

Gelli (66): 6,5

Entra subito bene in partita, ha l’occasione per chiudere i conti ma spara addosso a Gollini, si guadagna il rigore del tre a zero

Harroui (66′): 7

Si toglie la soddisfazione del gol del poker gialloblu

Soulè (72′): 6

La solita qualità al servizio dei compagni

Romagnoli (86′): 6

Partecipa alla festa gialloblu

