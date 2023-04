Esami gravidanza: Progetto Follow Up DMlab Infernetto

La Gravidanza è un periodo molto delicato, sia per lo sviluppo del bambino che per la futura mamma. È quindi necessario poter contare su un supporto specialistico che accompagni e tuteli entrambi durante tutto il percorso.

Per orientarsi in queste prime fasi, la coppia avrà bisogno di ricevere adeguate informazioni, che le permetteranno di capire ed individuare i controlli più opportuni in base alla propria storia clinica.

Regolari controlli durante la Gravidanza hanno lo scopo di accertare il livello di salute della donna e del feto, individuare le situazioni che potrebbero richiedere un approfondimento e valutare, di volta in volta, eventuali possibili rischi.

È importante rivolgersi a Specialisti qualificati in Ginecologia e Ostetricia che sappiano spiegare nel dettaglio, e a seconda dei casi in maniera personalizzata, le diverse fasi della gestazione, gli eventuali rischi, tranquillizzare sui sintomi, e guidare nel percorso dei controlli necessari affinché sia la mamma che il figlio godano di ottima salute nel corso di tutta la gestazione.

Controlli Gravidanza: importantissimo farli

In ogni Gravidanza si alternano periodi che trascorrono veloci ad altri che appaiono interminabili. In particolare, durante le prime settimane, il tempo sembra subire un’improvvisa accelerazione. Le future mamme si sentono investite da un turbinio di emozioni, scombussolamenti fisici, decisioni da prendere.

Tra le prime, scegliere insieme al partner un percorso di gravidanza adatto alle proprie condizioni psico- fisiche e capire quali sono i controlli da fare più indicati al proprio stato, quando e perché farli.

L’insieme degli esami a cui si sottopongono le future mamme nel periodo di gestazione sono detti di screening: indagini che servono per identificare eventuali patologie pregresse, o sopraggiunte in fase di gestazione, che potrebbero richiedere un trattamento mirato specifico.

È fondamentale, per la coppia, affidarsi a personale medico specializzato con cui instaurare un rapporto di piena fiducia, sapere di poter contare su un sostegno adeguato e competente per affrontare nel modo più sereno il delicato viaggio che li porterà a diventare genitori.

DMlab Infernetto: l’importanza del Progetto “Follow-Up Gravidanza”

DMlab Infernetto, Centro leader nella Prevenzione Specialistica, presenta il nuovo ambizioso Progetto “Follow-Up Gravidanza”, studiato proprio per supportare i futuri genitori nel viaggio più emozionante della loro vita: la Dolce Attesa. Un programma elaborato dai nostri Specialisti in Ginecologia ed Ostetricia che prevede un controllo discreto ma costante, per affrontare i mesi della Gestazione in totale serenità.

Il Progetto “Follow-Up Gravidanza” prevede una serie di esami che, di routine, si eseguono nel corso dei 9 mesi della Gestazione, per un controllo regolare e continuo a tutela della salute della mamma e del bambino.

Dopo un Primo Consulto Conoscitivo con uno dei nostri Specialisti in Ginecologia e Ostetricia, gli appuntamenti vengono organizzati e scadenzati sulla base di un Progetto esclusivo e personalizzato rispetto alle esigenze specifiche di ogni futura mamma.

