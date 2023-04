La ricetta di una saporita pizza di Pasqua al formaggio di Donna Assunta

Questa settimana saremo tutte indaffarate in cucina, perciò i consigli li rimanderò alla prossima. Ecco un suggerimento per un’ottima e saporita pizza di Pasqua al formaggio.

Ingredienti per 6 persone: 500 gr. di farina 00, 200 gr. di Pecorino romano, 150 gr. di Parmigiano grattugiato, 6 cucchiai di olio Evo, un bicchiere di latte, 4 uova, 15 gr. di lievito di birra, sale e pepe.

In una ciotola versiamo le uova, il Parmigiano, metà del Pecorino grattugiato, la farina e l’olio. Mescolate con un cucchiaio di legno e incorporate poi il lievito stemperato nel latte aggiustando il sale e il pepe. Impastate fino a ottenere un composto morbido. Trasferite in uno stampo alto, imburrato e infarinato fino a metà altezza. Tagliate il Pecorino restante a dadini e infilateli nell’impasto. Coprite con un canovaccio e fatelo lievitare in un posto ben caldo (non deve prendere aria). Quando il volume sarà raddoppiato, infornate a 180° e cuocete finché la pizza sarà dorata in superficie. Con questa pizza saporitissima, auguro a tutti voi una Pasqua serena. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata