Escursione guidata nel Monumento Naturale di Montecassino

Il Parco Naturale dei Monti Aurunci, in collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Cassino, organizza un evento speciale nell’ambito della rassegna “Estate – #viviparchinelazio nel #ParcoAurunci”. Domenica 14 luglio si terrà un’escursione guidata lungo i sentieri del Monumento Naturale di Montecassino, intitolata “Il Laboratorio del Paesaggio, Storia e Natura”.

Questa iniziativa è stata ideata per commemorare l’80esimo anniversario della Battaglia di Montecassino, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare la natura e la storia di un luogo tanto significativo.

Dettagli dell’evento

L’escursione avrà inizio alle ore 9:00 con il raduno presso il Cimitero Polacco. Il percorso, di difficoltà media, durerà circa 4 ore. Questo itinerario permetterà ai partecipanti di immergersi nei paesaggi mozzafiato e di scoprire le tracce storiche lasciate dalla battaglia. L’organizzazione raccomanda di indossare abbigliamento comodo e calzature adeguate, oltre a portare con sé pranzo al sacco e acqua.

Importanza storica e naturalistica

Il Monumento Naturale di Montecassino non è solo un luogo di grande bellezza naturale, ma anche un sito di rilevanza storica. La Battaglia di Montecassino, avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale, fu una delle più cruente e decisive, lasciando un’impronta indelebile nella storia. L’escursione offre un’occasione unica per ricordare e onorare gli eventi storici e le persone coinvolte, mentre si apprezza la straordinaria biodiversità del parco.

Prenotazioni e informazioni

Per garantire una migliore organizzazione, è richiesta la prenotazione entro venerdì 12 luglio. È possibile prenotare contattando Diego Magliocchetti al numero 338 7058240 o Sergio Nocella al 320 6248472, oppure inviando una e-mail a presidente@caicassino.it.

Un’esperienza unica

Questa escursione rappresenta un’opportunità imperdibile per cittadini e turisti di vivere un’esperienza arricchente, riscoprendo il valore storico e naturalistico del Monumento Naturale di Montecassino. L’iniziativa del Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Club Alpino Italiano sezione di Cassino mette in luce l’importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio, invitando tutti a partecipare a questa commemorazione speciale.

Non perdete questa occasione per immergervi nella storia e nella natura, vivendo una giornata all’insegna del ricordo e della scoperta. La partecipazione all’escursione guidata sarà non solo un modo per commemorare l’80esimo anniversario della Battaglia di Montecassino, ma anche per apprezzare la bellezza e la serenità di un luogo che ha tanto da raccontare.

Partecipare a questa escursione significa non solo camminare tra paesaggi spettacolari, ma anche percorrere un sentiero nella memoria storica del nostro Paese. Il Parco Naturale dei Monti Aurunci e il Club Alpino Italiano sezione di Cassino vi invitano a unirvi a questa esperienza unica, riscoprendo il valore e la bellezza del Monumento Naturale di Montecassino. Prenotate la vostra partecipazione entro il 12 luglio e preparatevi a una giornata indimenticabile all’insegna della storia e della natura.