Viterbo, incendio al Carcere Mammagialla in seguito a una rivolta dei detenuti

I Vigili del Fuoco della sede centrale di Viterbo sono impegnati dalle 15:45 circa di mercoledì 10 luglio in un intervento presso la Casa Circondariale “Mammagialla” di Viterbo in seguito a un incendio divampato all’interno di una sezione del carcere. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire dalla Polizia Penitenziaria della struttura, nel momento in cui una cinquantina di detenuti in segno di rivolta hanno provocato lo sviluppo dell’incendio e la propagazione delle fiamme, dando fuoco a lenzuola e materassi vari, che hanno generato la comparsa di molto fumo e la percezione di odore acre.

I Vigili del Fuoco sono ancora sul posto da supporto insieme con la Polizia Penitenziaria in attesa dell’arrivo di Forze speciali per la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono presenti cinque unità di personale con due mezzi, più il funzionario di guardia e il vicecomandante.

La “Casa Circondariale” è il carcere in cui sono detenuti principalmente gli imputati o gli indagati in attesa di giudizio ma ospitano anche i condannati, in via definitiva, a pene non superiori ai cinque anni.