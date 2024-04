Eurospin preso d’assalto: l’elettrodomestico più ambito è in sconto ed è andato già a ruba | Occasione più unica che rara

Questo elettrodomestico di Eurospin ce l’hanno tutti: è in sconto, approfittane.

Eurospin è uno dei supermercati più frequentati, in Italia ma non solo. Si tratta infatti di una catena che offre prezzi davvero vantaggiosi, alternative non di marche famose che quindi costano meno dei rispettivi più conosciuti e anche una valida disponibilità di prodotti anche etnici e particolari.

Sebbene molti vi si rechino solo per la spesa alimentare, in realtà Eurospin offre sia nei negozi che online anche molti altri prodotti tra cui elettrodomestici, prodotti per il fai da te e per il giardinaggio, giochi per i bambini e materiale scolastico, tessili e pezzi di arredamento e molto altro.

Oggi vi parliamo di uno degli elettrodomestici Eurospin più richiesti del periodo: il prezzo è veramente vantaggioso e chi ce l’ha conferma che si tratta di un prodotto valido, duraturo e veramente indispensabile in casa. Scopri subito cos’è e inizia a fare spazio in casa!

Asciugatrice Eurospin, che prezzo!

Sul sito di Eurospin è disponibile l’asciugatrice Candy da 8 kg, modello COSE H8A2DE-S. In vendita, solo online, all’incredibile cifra di 349.99 euro, ha una classe energetica A++ e ben 16 programmi, nonché il display LED e la funzione partenza ritardata. Per quanto riguarda le misure, invece, sono di 59.6×58.5×85 cm di altezza.

Il prodotto si può acquistare solo online e, una volta aggiunto al carrello e pagato, si può scegliere il punto vendita Eurospin dove andare a ritirarlo comodamente e quindi portarselo a casa. In questo modo, senza neanche spostarsi da casa, si può controllare se le dimensioni sono corrette con lo spazio che si ha a disposizione e, una volta scelto, lo si va a ritirare nel giorno e nell’orario che si preferisce.

I vantaggi dell’asciugatrice

L’asciugatrice è un elettrodomestico molto comodo e funzionale, sia d’inverno che d’estate. In poco tempo, infatti, restituisce capi asciutti e morbidi, pronti per essere riposti nell’armadio. Molti la usano soprattutto per gli asciugamani e gli accappatoi in spugna poiché li rende molto più morbidi e soffici rispetto a come li restituisce lo stendibiancheria.

Inoltre, è comodissimo d’inverno quando si ha poco spazio per stendere i vestiti nel modo tradizionale: in un paio d’ore, tutto il bucato sarà asciutto e profumato come mai prima di quel momento!