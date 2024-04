Lavatrice, premi questo bottone (nascosto) e metti ko la bolletta: così puoi lavare tutti i giorni

Con questa funzione della lavatrice potrai lavare tutti i giorni spendendo pochissimo.

Fare la lavatrice è una mansione a cui non si può rinunciare e, sebbene sia noiosa ed impegnativa, è indispensabile per avere abiti sempre puliti e profumati. Sebbene ci sia chi preferisca lavare i capi a mano, di fatto è innegabile la comodità di questo elettrodomestico, nonché la sua velocità e praticità!

Soprattutto in questo ultimo periodo, con i rincari sulle bollette di tutti i giorni, anche fare la lavatrice è diventato un costo non indifferente. Anche per chi possiede i modelli più recenti e quindi meno energivori, azionarla quotidianamente comporta spese importanti, nonché un consumo dell’acqua importante.

Oggi, però, vi suggeriamo un tasto che, se schiacciato, permette di fare tante lavatrici in piena serenità poiché consente un risparmio sia idrico che di corrente ed energia elettrica: ecco di quale si tratta e come funziona, nonché quali sono i migliori consigli per un lavaggio veloce ed efficace.

Lavatrice, usa questo programma: è incredibile

Uno dei programmi più consigliati per quanto riguarda la lavatrice è quello del ciclo rapido: questo si distingue per un tempo decisamente inferiore ai programmi normali e per una capacità pulente ottima, che igienizza i vestiti senza rovinarli. Questa modalità d’uso della lavatrice quindi dimezza il tempo e consente anche di risparmiare acqua ed energia elettrica, poiché usa l’acqua a una temperatura bassa.

Nel caso in cui si debba lavare dell’abbigliamento molto sporco, oppure che ha bisogno di un’igienizzazione profonda, si consiglia però di non scegliere questo programma ma di preferire uno più lungo: i cicli brevi e rapidi, infatti, sono perfetti per i risciacqui quotidiani di abiti usati ma poco sporchi.

Come fare un lavaggio perfetto

Oltre alla scelta del programma adatto alle proprie esigenze, per avere dei vestiti sempre perfetti è importante versare nella vaschetta il giusto quantitativo di detersivo e, soprattutto, gli eventuali additivi igienizzanti, smacchianti o deodoranti specifici per le proprie necessità.

Per quanto riguarda la scelta tra detersivo liquido o in polvere, il primo è perfetto per i vestiti e gli indumenti di tutti i giorni mentre il secondo, con il suo potere leggermente abrasivo, lo si consiglia per il lavaggio di lenzuola, salviette e strofinacci della cucina, che smacchia e igienizza in profondità.