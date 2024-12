Fabrizio Corona, chi è la sua NUOVA compagna e come si chiama il loro figlio | La profezia si è avverata

Sempre discusso, spesso discutibile, Fabrizio Corona sembra aver messo la testa a posto. Almeno a giudicare dalla sua vita affettiva

Ultimamente ha fatto il pieno di querele e denunce, soprattutto da parte di quei calciatori che ha indebitamente coinvolto nella vicenda delle scommesse illegali. Fabrizio Corona però non fa una piega, anzi.

L’ex fotografo di moda va avanti per la sua strada, indifferente a qualsiasi provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria nei suoi confronti. Anche perché in questo periodo sembra in ben altre faccende affaccendato.

“Male o bene purché si parli di me“, questo è il mantra che Corona segue indefessamente da anni. Ora però qualcosa di nuovo e di molto bello ha fatto irruzione nella sua esistenza. L’ex reporter è infatti diventato papà per la seconda volta.

Il primo figlio, che ha compiuto da poco vent’anni, si chiama Carlos ed è nato dalla relazione con l’ex modella Nina Moric. Qualche giorno fa è invece venuto al mondo un altro bimbo, Thiago, che Corona ha avuto dalla sua attuale compagna.

Fabrizio Corona, la nuova fidanzata è molto più giovane di lui

La ragazza, anche lei modella di successo, si chiama Sara Barbieri ed è più giovane di lui di ben 26 anni. Molto riservata, comunica soprattutto attraverso i profili social: il suo account Instagram può contare su oltre 120mila followers.

Fabrizio Corona e la ragazza si frequentano da circa tre anni e la sua prima e unica apparizione televisiva risale a qualche mese fa quando Mara Venier l’ha invitata a farsi vedere davanti alle telecamere a Domenica In, nel corso di un’intervista rilasciata da Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, la compagna e la profezia indovinata

Come accennato in precedenza la bellissima Sara Barbieri è una modella di successo avendo lavorato per numerose campagne pubblicitarie di brand importanti come Dolce e Gabbana e Brosway. È nata nel 2000, dunque ha 24 anni, ma la differenza d’età non sembra aver mai pesato sulla coppia. “Sono più grande di lei di 26 anni – ha confidato Corona – ma Sara non è una bambina, è la persona con l’anima e l’intelligenza più profonde che abbia mai incontrato“.

Corona aveva in qualche modo profetizzato di poter mettere al mondo un figlio con lei: “Quello che ho con lei è sicuramente una delle storie più belle che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri con Sara. Farei anche un figlio“. La profezia si è puntualmente avverata.