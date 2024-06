Ferie non godute, oltre il danno anche la beffa | Multa da oltre 5000€: resti in bianco fino a Natale

Multe se non godi delle ferie di cui hai diritto: che batosta per tutti (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Spenderai tanti soldi per tutte le ferie non godute: è un dramma per gli italiani

Entro il 30 giugno, tutti i datori di lavoro devono verificare il monte ferie maturato nel corso dell’anno scorso da ogni dipendente. Si tratta di una procedura noiosa ma indispensabile: in base a quanto si è lavorato e al tipo di contratto, infatti, ogni lavoratore matura delle ore da dedicare alle ferie ed è indispensabile che sappia di quanto si tratti, così da poterle fissare in anticipo.

In merito alle ferie e a come le si usa, poi, ci sono due scuole di pensiero. C’è chi preferisce sfruttarle solo ed unicamente per andare in vacanza, quindi le pianifica con meticolosità e attenzione in modo da centrarle nei periodi in cui anche la famiglia può concedersi una pausa. Altri, invece, le prendono anche in altri momenti dell’anno e le sfruttano per fare qualche lavoretto in casa, per concedersi del relax straordinario o semplicemente per smaltirle.

Se, fino a qualche anno fa, si poteva non sfruttarle tutte entro l’anno e quindi accumularle, oggi invece nella maggior parte delle aziende si deve arrivare quasi a 0 entro la fine dell’anno. Attenzione, però, a questa fattispecie delle ferie non godute: potrebbero arrivare delle multe salate.

Ferie non godute, devi farlo entro il 30 giugno

Entro il 30 giugno, come abbiamo detto, ogni datore di lavoro deve verificare il monte ferie dei dipendenti relativo all’anno precedente. Nel caso in cui queste non siano state interamente godute, infatti, il datore di lavoro può essere costretto a pagare delle sanzioni amministrative e deve versare anticipatamente i contributi previdenziali entro il 20 agosto 2024. A normare le ferie è l’articolo 36 della Costituzione che le pone come un diritto irrinunciabile del lavoratore.

L’articolo 2109 del Codice Civile, poi, sottolinea che le ferie devono essere retribuite, devono possibilmente essere continuative e il tempo di godimento viene stabilito dal datore di lavoro e dalle esigenze dell’impresa. Nel caso in cui, però, un datore di lavoro non si assicuri che i propri dipendenti smaltiscano il monte ferie maturato nei 24 mesi precedenti al 30 giugno, allora potrebbero esserci dei problemi.

A quanto ammontano le multe

Se non si gode di tutto il monte ferie o non le si smaltisca a livello monetario, il datore di lavoro può essere costretto a pagare una multa. Questa va da 120 a 720 euro se questo riguarda fino a 5 lavoratori e si riferisce a un solo anno. Sale da 480 a 1800 euro, invece, si riguarda più di 5 lavoratori o due anni.

Cresce ulteriormente da 940 a 5400 euro se ne sono coinvolti più di 10 lavoratori o almeno 4 anni e, infine, nel caso in cui questo riguardi più del 20% dei dipendenti, allora può essere prevista la sospensione trimestrale del DURC.