‘Stanno multando tutti’: Roma, valanga di sanzioni su questa strada | Chi la percorre è già spacciato

Valanga di multe in questa strada di Roma, stai estremamente attento

Quando si è alla guida di un’auto bisogna prestare molta attenzione a qualsiasi dettaglio. Oltre alle regole del Codice della Strada da conoscere alla perfezione così da non infrangerle, infatti, c’è da osservare molto bene anche qualsiasi altro veicolo, passante, oggetto o animale presente sul percorso che stiamo per compiere.

Notare ogni dettaglio, infatti, permette all’automobilista di sentirsi più sicuro di sé e rende la guida più facile: vedendo in anticipo un veicolo fermo a lato della strada, infatti, vi si avvicinerà piano e si eviterà di dover frenare in modo brusco.

Oggi, però, parliamo di una strada di Roma che è un vero tesoretto per il Comune, data la quantità di multe che vengono date agli automobilisti che vi passano quotidianamente. Ecco di quale si tratta: dovete prestare massima attenzione.

Roma, attenti a questa strada: piena di multe

Roma è la capitale d’Italia ma, al tempo stesso, è anche la capitale delle multe. Nel 2023, gli incassi hanno superato i 172 milioni di euro: questi dati, diffusi dal Codacons, sono cresciuti del 30% rispetto all’anno precedente e, a livello nazionale, questo consiste in un terzo di tutte le multe date in Italia. Questo dato dà due informazioni: la prima è che gli automobilisti romani sono piuttosto inclini a commettere violazioni e la seconda è che, parallelamente, i controlli della Polizia Locale sono veramente incessanti.

Questa crescita di sanzioni e di multe, però, non riguarda tutt’Italia. Al contrario da Roma, per esempio, Milano dal 2022 al 2023 ha visto decrescere questo dato del 3%. In generale, però, in tutt’Italia si sta andando verso un aumento dei controlli e un inasprimento delle sanzioni relative alle infrazioni del Codice della Strada.

La strada più multata di sempre

Nel cuore di Roma c’è una via che, in Italia, vanta il primato di strada più multata d’Italia. Si tratta della Galleria Giovanni XXIII e la media giornaliera di sanzioni è di 559 multe: il ritmo è incessante ed è circa di 23 all’ora, quindi una ogni 2 o 3 minuti.

In questa via la velocità massima consentita è di 70 km/h ma molti lo superano, andando quindi a prendere molte delle multe date quotidianamente. Il tutor, che è stato attivato a fine marzo 2023, nel giro di un anno ha registrato 204.898 infrazioni.