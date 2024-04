Figli, ereditano l’intelligenza dalla madre o dal padre? Ora c’è la risposta definitiva: la scienza dà la risposta

La scienza finalmente lo ammette: da chi ereditiamo davvero la nostra intelligenza.

Quando nasce un bambino, i parenti e gli amici si rincorrono, soprattutto nelle prime settimane, a cercare somiglianze e tratti in comune con i suoi genitori. C’è chi pensa che sia tutto il papà, chi tutto la mamma e invece chi un giusto mix tra i due, magari con i colori di uno e le forme dell’altro.

Oltre all’estetica, però, c’è anche il carattere e quindi per capire davvero a chi somiglia di più un figlio è necessario attendere che cresca e che si formi la sua personalità, unica ed irripetibile ma di certo ispirata e in qualche senso formata sulla base di quella dei suoi genitori.

La scienza, in ogni caso, ha finalmente spiegato qual è il genitore dal quale i bambini ereditano l’intelligenza e la capacità cerebrale di svolgere ragionamenti e calcoli complessi: se anche tu te lo sei sempre chiesto, ecco qual è la risposta definitiva.

Da chi si eredita l’intelligenza

Sebbene si dica spesso “tale padre, tale figlio“, in realtà è corretto dire che questa diceria non sempre e non del tutto corrisponde alla realtà. Gli scienziati, infatti, sostengono che per quanto riguarda le capacità intellettuali i bambini devono ringraziare soprattutto la mamma che, secondo gli ultimi studi, è la responsabile della trasmissione dei geni legati all’intelligenza.

Si tratta di una scoperta molto recente poiché in passato, quando non si avevano certi strumenti di indagine, si pensava che come per altre cose anche per quanto riguarda l’intelligenza l’ereditarietà arrivasse al 50% dalla mamma e al 50% dal papà. Oggi si sa invece che i geni materni si sviluppano all’interno della corteccia cerebrale, zona nella quale invece non sono state riscontrate tracce paterne.

Il ruolo dei papà

La corteccia cerebrale è quella dalla quale dipendono molte funzioni cognitive come il pensiero razionale, l’intelligenza e il linguaggio. Il 40-60% dell’intelligenza è ereditario, quindi dipende soprattutto dalla madre mentre la restante parte dipende dall’ambiente in cui uno si trova, quindi dagli stimoli che riceve.

Le cellule provenienti dai papà, invece, si accumulano nell’amigdala e nell’ipotalamo, le zone che regolano il sistema limbico e quindi le emozioni. In generale, quindi, senza alimentare lotte e discussioni tra chi “passa” di più al bambino, è importante sapere che sia la mamma che il papà giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo mentale, personale ed emotivo dei propri figli e che tutto deve concorrere al loro pieno benessere.