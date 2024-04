Carta igienica, qual è la marca migliore in assoluto: i test hanno decretato la vincitrice

Questa è la marca migliore di carta igienica: non ti deluderà.

Per quanto quello della carta igienica sia un acquisto al quale diamo poca importanza, poiché non ci sembra un bene per il quale valga la pena valutare qualità, prezzo o altri parametri, di fatto si tratta di un qualcosa con il quale le nostre parti intime entrano in contatto ogni giorno e più volte al giorno.

Soprattutto in caso di persone con una pelle delicata o con specifiche situazioni legate alla salute delle parti intime, infatti, la carta igienica è importante che sia di qualità e che al suo interno non contenga sostanze irritanti, tossiche o poco salutari.

Altroconsumo, quindi, ha voluto confrontare diversi marchi di carta igienica per determinare quale sia il migliore disponibile sui mercati italiani e l’ha fatto basandosi sui criteri di resistenza, sofficità, dispersione di fibre e efficacia di assorbimento. Ecco qual è quella che si è collocata al primo posto.

La migliore carta igienica per Altroconsumo

Al primo posto di questa classifica si colloca Nicky Supreme che, con 82 punti su 100, si è distinta per un’incredibile resistenza, così come una sofficità piacevole al tatto e, in generale, un’esperienza confortevole e sicura. Il prezzo è di 3.48 euro per quattro rotoli.

Altre marche che si sono distinte per qualità, però, sono la Floralys carta igienica extra soffice, disponibile presso Lidl e Foxy Cotton, che hanno guadagnato 78 punti. Ottime anche la Carrefour Ultra Comfort e la Deco Acquam Sensation, che hanno conquistato 79 punti.

Perché è importante la carta igienica giusta

Scegliere con coscienza la carta igienica consente non solo di seguire un’igiene intima più precisa e sicura ma, al tempo stesso, anche di inquinare meno l’ambiente. Preferire quella fatta con carta riciclata, che a livello di prestazioni assicura comfort e sicurezza, consente infatti di produrre un impatto ridotto sul pianeta in termini di inquinamento e questo, a lungo andare, più aiutarci a mantenere un mondo più pulito.

Inoltre, sceglierne una resistente e assorbente consente anche di risparmiare poiché ne basterà poca per sentirsi puliti e asciutti: un rotolo, quindi, durerà a lungo! Al contrario, risparmiare su questo acquisto può portare ad avere una carta igienica poco resistente e di scarsa qualità che, per svolgere la sua funzione, richiede tanto prodotto: in questo modo, il rotolo finirà prima e ci costringerà a comprarne un altro.