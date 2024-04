Pressione alta, mangia questi alimenti e in una manciata di secondi scende immediatamente: non ci sono effetti collaterali

Se soffri di pressione alta dovresti introdurre nella tua dieta questi alimenti: sono un vero toccasana per la salute.

Si tratta di un problema che accomuna tantissime persone e che può essere contrastato in maniera efficace imparando a scegliere i cibi giusti da portare in tavola e quelli invece da cui tenersi alla larga più possibile.

Purtroppo non è da sottovalutare perché l’ipertensione è alla base di tanti problemi di salute che vanno a danno del cuore e del sistema cardio circolatorio, tra cui soprattutto l’infarto del miocardio e l’insufficienza cardiaca.

Chi vuole combattere davvero la pressione alta dovrebbe sapere che cosa mettere nel carrello della spesa: ecco la preziosa lista degli alimenti che aiutano a farla scendere in breve tempo.

Pressione alta, quali cibi evitare più possibile

Ci sono alcuni cibi che non sono affatto indicati per chi soffre di pressione alta, perché contengono eccessive quantità di sale, e il sale, come è noto fa aumentare la pressione sanguigna e arteriosa. Si tratta dei cibi confezionati ì, inscatolati e anche ricchi di alcune sostanze che servono per aiutarne la conservazione e la produzione industriale, le quali però non fanno bene alla salute.

Tra questi ci sono sicuramente il glutammato, presente ad esempio, nel dado da brodo industriale, le salse, i sughi pronti. Vanno assolutamente banditi del tutto gli insaccati, i formaggi, in particolar modo quelli stagionati, i salumi, gli affettati le carni processate, il tonno in scatola e i cibi precotti.

Cosa mangiare per evitare l’ipertensione e quali alimenti fanno abbassare la pressione

Per chi soffre di pressione alta il miglior modo per evitare l’insorgere di problemi di salute è un regime alimentare sano e bilanciato, dunque vediamo quali sono gli alimenti ideali che non fanno salire la pressione. Al primo posto c’è l’acqua, la raccomandazione è quella di scegliere una qualità di acqua a ridotto contenuto di sodio. In secondo luogo andrebbero consumati con frequenza tutti gli alimenti ricchi d’acqua o con proprietà diuretiche come l’ananas e le fragole, il finocchio, il tarassaco, la cipolla, e il cetriolo, e le carni bianche, come il pollo e il vitello, e tutti i tipi di cereali integrali.

Infine sono indicati tutti gli alimenti con poco sale, come ad esempio, il pane toscano e tutti gli alimenti iposodici. Altro consiglio fondamentale per chi soffre di pressione alta è evitare di salare la pasta, il riso, le verdure e preferire al sale delle spezie o delle erbe aromatiche.