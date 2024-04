Figli minori a carico, lo Stato ti da questi soldi: quasi 600 euro | Boom di richieste

Verifica se anche tu hai diritto al nuovo incentivo statale: ecco a chi spettano i 600 euro per i figli minori a carico.

Dopo le tante spese che stanno svuotando le tasche delle famiglie italiane, adesso si potrà tirare un respiro di sollievo. Ecco a chi spettano i 600 euro messi a disposizione dallo Stato.

Il governo ha deciso di stanziare bonus fino a 500 euro per alcune categorie di cittadini. Scopri se anche tu puoi usufruirne.

Si tratta di un incentivo riservato ad alcuni specifici beneficiari, creato per dare sostegno ai genitori e anche per incentivare la natalità, che nasce dai risultati poco incoraggianti dei dati sulle nuove nascite, in calo rispetto al passato. Vediamo a chi spetta il bonus secondo la legge italiana, e anche come fare per ottenerlo.

600 euro, il nuovo bonus dello Stato per le famiglie italiane

Il governo ha messo a disposizione dei cittadini la cosiddetta Dote Famiglia, ovvero un contributo a carattere regionale, erogato da parte dei Comuni, e pensato per offrire un aiuto concreto alle famiglie con figli minori, alle coppie giovani, alle anche famiglie numerose.

La ratio del bonus è da un lato incentivare le nuove nascite, e dall’altro anche agevolare l’accesso ai servizi educativi e ricreativi, tentare di livellare le differenze tra le famiglie con diverse possibilità economiche, e offrire un contributo a chi risiede nel territorio di riferimento, ma vediamo meglio chi ha diritto alla dote famiglia, e come si fa a chiedere i 600 euro.

Chi sono i beneficiari con figli a carico

Il bonus sarà erogato a partire dal primo aprile e spetterà ai genitori di figli minorenni. Avranno diritto a ricevere i 600 € i titolare di Carta famiglia con Isee annuo inferiore o uguale a 35.000,00 € annui. Ma chi può avere la Carta Famiglia? I titolari che hanno diritto alla carta famiglia sono i nucleo familiari con attestazione Isee non superiore a 30.000,00 € e con almeno uno dei genitori deve essere residente nel territorio regionale da almeno 24 mesi.

L’incentivo statale si concretizzerà in un contributo di 560 € per ogni figlio minorenne delle famiglie che risiedono nella regione da più di 5 anni, l’importo sarà invece pari a 280 € per ciascun figlio minore se il titolare di Carta famiglia risiede in regione da meno di 5 anni. Le famiglie che assistono una persona disabile possono ricevere fino a 660 €. La richiesta per ricevere la Dote famiglia va trasmessa al proprio Comune di residenza esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al portale del Comune di riferimento.