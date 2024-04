Poste Italiane assume, finalmente si può accedere con facilità: l’offerta di lavoro è d’oro

Scopri subito se è la tua occasione: Poste Italiane sta assumendo nuovo personale.

Non è un periodo facile, per quanto riguarda l’economia e il mercato del lavoro. Sebbene il numero degli occupati sia in crescita rispetto agli anni passati, si fanno ancora sentire le conseguenze della pandemia e dello stop produttivo imposto a molte aziende, che quindi hanno dovuto ridimensionare il proprio personale.

In Italia, moltissimi lavoratori sono stati messi in cassa integrazione o sono addirittura rimasti a casa proprio per via delle difficoltà produttive di quel periodo e anche ora, con il costo delle materie prime e delle bollette in relazione alle guerre in corso, sono ancora tante le aziende che arrancano.

In un panorama del genere, trovare un posto di lavoro sicuro, soddisfacente e duraturo nel tempo può significare molto: se anche tu stai cercando la tua occasione e desideri investire le tue energie in un ambito più proficuo, scopri l’offerta di Poste Italiane.

Poste Italiane cerca personale

Poste Italiane è alla ricerca di professionisti per la vendita di prodotti e servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento e, nello specifico, si sta guardando in giro per la sede di Verona. Questa offerta è quindi rivolta a tutte le persone che vivono nei pressi della città, oppure che hanno in programma di trasferirvisi presto.

I candidati, dopo la procedura di selezione e di formazione, se verranno assunti saranno inseriti direttamente negli uffici postali: per inviare la propria domanda si ha tempo fino al 13 maggio e lo si deve fare sulla pagina web di Poste Italiane.

Requisiti e selezione

Per quanto riguarda i requisiti, Poste Italiane chiede che i candidati siano in possesso di un titolo di laurea triennale, specialistica o a ciclo unico, che abbiano interesse per il mondo dei mercati finanziari e assicurativi e che abbiano buone capacità relazionali. Inoltre, è richiesta la conoscenza del pacchetto Office e la predisposizione alle sfide.

Nel caso in cui si superi la selezione, i candidati verranno assunti con un contratto di lavoro dipendente full time e, nelle prime fasi, saranno inseriti mediante un processo di formazione specifico, realizzato dalla struttura di Corporate University.