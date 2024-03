Finalmente il concorsone dell’Agenzia delle Entrate: 50 posti a tempo indeterminato e assunzione entro l’estate | Domande in scadenza

Cinquanta assunzioni a tempo indeterminato nell’Agenzia delle Entrate. Ecco il concorsone.

Non è un periodo facile, per chiunque voglia trovare un lavoro soddisfacente dal punto di vista economico, stabile nel tempo e che in qualche modo rispetti le proprie inclinazioni. Dalla pandemia di Sars-CoV-2 in poi, infatti, molte aziende sono state costrette a ridurre il personale per via delle difficoltà economiche e questo ha comportato importanti tagli al personale.

Anche quando si trova un posto di lavoro, poi, in molti casi lo stipendio proposto non rispecchia l’attuale costo della vita, rialzato sia nella spesa alimentare che nei carburanti e nelle bollette. In un panorama di questo tipo, molti aspirano ad un posto statale, che quindi assicuri una stabilità sia dal punto di vista economico che professionale.

Se anche voi sognate una professione di questo tipo non potete lasciarvi sfuggire il concorsone annunciato da Agenzia delle Entrate, che ha in previsione di assumere cinquanta persone: avete tempo fino al 24 aprile 2024 per inviare le vostre candidature! Ecco di cosa si tratta.

Agenzia delle Entrate assume: le figure richieste

Il primo ruolo richiesto è quello di Data Analyst. Chi svolge questa professione è esperto nella raccolta, nella modellazione e nell’analisi di basi dati, sa usare i più conosciuti strumenti di mercato e open source e conosce anche le principali tecnologie per la gestione dei dati.

Richiesti poi anche funzionari Ict, esperti delle infrastrutture e della sicurezza informatica. Questi si occupano dell’Information & Communication Technology, quindi dell’analisi, della progettazione e della conduzione di servizi ICT.

Requisiti e modalità d’accesso

Per presentare la propria candidatura si deve possedere una laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione, Ingegneria Industriale, Scienze e tecnologie informatiche, Scienze e tecnologie fisiche, Scienze matematiche, Ingegneria elettronica, informatica, gestionale, fisica o matematica o titolo equipollente.

Per presentare la domanda si ha tempo fino al 24 aprile 2024. La si deve caricare online sulla piattaforma dedicata, il Portale Unico del reclutamento in Pubblica Amministrazione: qui si deve anche compilare un format di candidatura specifico, nel quale vanno inserite tutte le informazioni in merito ai propri studi e alla propria esperienza. In seguito, si verrà ricontattati se ritenuti idonei per proseguire nelle selezioni e quindi con il concorso.