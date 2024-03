200 assunzioni a tempo indeterminato: ti basta solo presentarti | Non serve la laurea e ti mettono subito in regola

Finalmente l’opportunità di lavoro a tempo indeterminato che stavi cercando è arrivata: ecco come candidarsi.

Se vuoi lavorare nella città eterna, scopri subito le nuove posizioni aperte nella capitale e dai una svolta alla tua vita professionale. Verifica se sei idoneo, se hai i requisiti minimi per fare domanda per le selezioni, quando si terranno, e quali sono le mansioni previste.

La sede di lavoro è la città di Roma, e chi supererà le selezioni non lavorerà nei mesi di luglio e di agosto.

Una bella notizia in un momento difficile per il mondo del lavoro, stanno per essere assunti 200 nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Vediamo quali sono i ruoli richiesti, le skills, l’orario di lavoro, e tutti i dettagli dell’impiego.

Lavoro a tempo indeterminato, le nuove posizioni aperte nella capitale

È in arrivo una nuova opportunità di lavoro imperdibile. La società Roma Capitale infatti, ha appena indetto una selezione pubblica per assumere a tempo determinato 200 ausiliari. Vediamo quali sono le caratteristiche che i candidati dovranno avere e quali sono i requisiti dei quali dovranno essere in possesso per provare a essere assunti. Per partecipare alla procedura di selezione pubblica è necessario aver conseguito la licenza di scuola media inferiore

Chi riuscirà a superare la selezione sarà assunto con un contratto a tempo indeterminato part time di 20 ore settimanali minimo per i servizi di ausiliariato, ovvero un’attività di assistenza alla persona, e di pulizia. I candidati che riusciranno a superare la selezione lavoreranno dieci mesi su 12, a luglio e ad agosto non lavoreranno. Un’altra parte dei candidati sarà assunta con un contratto part time di minimo 15 ore settimanali, e la mansione sarà l’assistenza al trasporto scolastico. Anche per questi assunti ci saranno dieci mesi su 12 di lavoro e zero ore nei mesi di luglio e di agosto, ma scopriamo nel dettaglio quali sono le mansioni e le posizioni aperte, e come fare per candidarsi.

Il dettaglio delle mansioni e come candidarsi alle selezioni

Le mansioni per le quali la società Roma Capitale ha indetto la selezione sono: ausiliariato e pulizia nei nidi, nelle scuole d’infanzia, nelle sezioni Ponte, nelle scuole d’arte e dei Mestieri e centri di formazione professionale, assistenza al trasporto scolastico riservato.

I candidati dovranno presentare la domanda di assunzione per poter partecipare alle selezioni entro e non oltre il 26 aprile 2024, e soltanto in via telematica, visitando la sezione concorsi di risorse per Roma a questo link www.risorseperroma.it/news/2392-assunzione200ssi.html .