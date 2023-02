Fine settimana, Roma. Sfilate Carnevale, possibili deviazioni bus e traffico

Siamo nel pieno del Carnevale. A Roma nella fine settimana si svolgeranno un po’ dappertutto i festeggiamenti della tradizione: dolci e maschere carnevalesche e non solo. Nel centro torna il Carnevale lungo il Tevere, mentre nei diversi quartieri più periferici andranno in scena i locali Carnevali. Di seguito le manifestazioni di Carnevale e le possibili deviazioni delle linee dei bus corrispondenti.

Sabato 18 febbraio

Domani, sabato 18 febbraio, dalle 10, una sfilata in maschera attraverserà via di Tor Marancia, via Cristoforo Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone via delle Sette Chiese, via Macinghi Strozzi, via Enrico Cravero, via Caffaro, Circonvallazione Ostiense, ponte Spizzichino, via Ostiense e parco Schuster. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus.

Sempre sabato 18 febbraio, dalle 15 alle 18, è in programma una sfilata carnevalesca con partenza e ritorno da via Santa Croce in Gerusalemme e percorso lungo piazza Vittorio e via Conte Verde. Domani, dalle 14,30, una sfilata carnevalesca attraverserà via Benedetti, largo Zamorani, via Bargellini, via Rossi, via Checchi, via Lodi, via Algranati, via dei Durantini, via Amoretti, via dei Monti Tiburtini, via Meda. Deviate le linee di bus.

Domenica 19 febbraio

Domenica, 19 febbraio, dalle 8 alle 13, si svolgerà la gara podistica X Milia da via Archiginnasio a via Montpellier con percorso lungo via Salamanca, via Cracovia, via di Passo Lombardo, via Mario Pastore, via di Tor Vergata, viale Heidelberg, via Cambridge, via Columbia, via Pietro Gismondi, via Guido Carli. Deviate le linee di bus.

Domenica, dalle 14 alle 20, una sfilata carnevalesca attraverserà piazza De Cupis, via di Tor Sapienza e via Filippo de Pisis. Bus deviati. Ancora domenica, dalle 16 alle 17, una sfilata carnevalesca attraverserà viale Alessandrino, via degli Oleandri, via dei Fiori, via della Bella Villa, via del Grano e via del Campo. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus.

Domenica, dalle 15, una sfilata carnevalesca attraverserà via Ugo Monaco, via Luigi De Marchi, via Leonida Torelli, via Bruno de Finetti, via Edoardo Amaldi. Possibili deviazioni o brevi stop per I bus. (Com/Red/Dire)

