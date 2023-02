Rocca di Papa, litigano in piazza poi partono colpi di pistola: 48enne ferito

Prima la discussione e poi gli spari. La mattina di martedì 15 febbraio due uomini, un commerciante di legna e un acquirente hanno litigato nella piazza principale di Rocca di Papa, comune della città metropolitana di Roma Capitale.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione tra i due sarebbe scoppiato un diverbio in strada, prima si sono attaccati verbalmente, poi sono arrivati alle mani, e in una seconda fase l’alterco è proseguito nel terreno del commerciante, dove l’uomo avrebbe esploso 5 o 6 colpi di pistola in direzione del 48enne. Un proiettile sarebbe riuscito a colpirlo di striscio vicino al collo, sfiorandogli la testa.

La vittima è dovuta correre all’ospedale dei Castelli di Ariccia, dove i medici presenti hanno svolto tutte le analisi del caso.

Le indagini

Il 48enne ha sporto denuncia e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Frascati.

© Riproduzione riservata