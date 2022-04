Finocchi brasati al Grana e alloro e i preziosi consigli di Donna Assunta

Un consiglio per non farvi litigare con i vostri condomini perché innaffiando i fiori, innaffiate anche i loro balconi. Ecco una soluzione che eviterà contestazioni: tagliate alcuni pezzi di gommapiuma, formando tante strisce lunghe come i balconi che sistemerete sotto i vasi. Assorbiranno l’acqua eccedente e prolungheranno l’umidità della terra. E a tavola? La Casalinga Dop Donna Assunta Di Marzio

Finocchi brasati al Grana e alloro

Ingredienti per 4 persone: 4 finocchi, 50 gr. di Grana grattugiato, 5 foglie di alloro, due spicchi d’aglio, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Lavate i finocchi e tagliateli in 8 spicchi, lessateli in abbondante acqua salata, mescolandoli al dente. In una larga padella versate l’olio e gli spicchi d’aglio tagliati a metà, unite i finocchi e l’alloro. Salate, pepate e fate rosolare a tegame coperto, rigirando di tanto in tanto per circa 10 minuti, aggiungendo se necessario poca acqua tiepida. Il fondo deve rimanere piuttosto asciutto e i finocchi dorarsi leggermente. Togliete il coperchio, spolverizzate sui finocchi il Grana grattugiato e lasciateli fondere per qualche istante, senza girare i finocchi. Spegnete e servite i finocchi ben caldi. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

