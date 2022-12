Fiumicino, finisce con l’auto nel canale: soccorso dai Vigili del fuoco

E’ finito con l’auto in un canale di irrigazione che per fortuna era asciutto. E’ accaduto questa mattina 27 dicembre a un automobilista che, alle 6:15 circa, in via Costalunga incrocio via Passo della Sentinella a Fiumicino, a causa di un incidente stradale è finito con l’auto nel canale.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Ostia che lo hanno estratto in discrete condizioni e messo a disposizione del 118. Sconosciute le cause dell’incidente, non è chiaro se il conducente fosse in stato di alterazione o se possa aver avuto un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo, o altro.

