Formaggio richiamato dagli scaffali dei supermercati: non mangiarlo assolutamente | Cosa c’è dentro

Se hai di recente acquistato questo formaggio non mangiarlo assolutamente.

Per verificare periodicamente la salubrità dei prodotti messi in commercio, il Ministero della Salute esegue sistematicamente dei controlli a campione sulle filiere produttive e sulle modalità di conservazione dei vari cibi, nonché raccoglie le segnalazioni di produttori, venditori e clienti in merito a presunte o certificate irregolarità negli alimenti in vendita.

Tutte le segnalazioni riguardo a prodotti alimentari richiamati da parte degli operatori vengono indicate sul portale dedicato del sito del Ministero della Salute, dove si trova un elenco per data degli alimenti che hanno subito un richiamo da parte delle autorità e, quindi, dei motivi che hanno causato questa sospensione delle vendite.

Parallelamente, tutti i venditori e gli operatori del settore alimentare hanno l’obbligo di informare i propri clienti in merito alle non conformità di quei specifici prodotti, quindi devono provvedere al ritiro dagli scaffali e all’apposizione di cartelli che informino del fatto tutti gli acquirenti che potrebbero avere già acquistato quel prodotto.

Oggi vi parliamo di un formaggio che, proprio di recente, è finito in questo elenco degli alimenti ritirati: ecco di quale si tratta e qual è il motivo di questo richiamo. Se l’hai già in casa non consumarlo!

Formaggio ritirato dalle vendite

Il formaggio di cui vi parliamo oggi è il Neufchâtel DOP a marchio Reflets de France, che di recente è stato ritirato dai supermercati Carrefour a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto è venduto in confezioni da 200 grammi, a forma di cuore, con i numeri di lotto 210224FP5 e data di scadenza 21/04/2024.

Questo formaggio viene prodotto nella Zona industriale Sainte Radegonde, rue Sainte Eadegonde, a Neufchâtel-en-Bray in Normandia. Se l’avete acquistato, quindi, vi consigliamo di riportarlo al supermercato in cui l’avete preso, dove avrete diritto a un cambio merce o a un rimborso totale.

Cos’è la listeria

La Listeria Monocytogenes è un batterio che si trova comunemente nell’acqua e nel terreno e che, per questo, può contaminare ortaggi e verdure, nonché molti cibi crudi come quelli lattiero-caseari prodotti con latte non pastorizzato. Nel caso in cui si ingerisse un alimento contaminato, i sintomi possono essere sostanzialmente due: nei casi meno gravi (e più diffusi) si manifesta una gastroenterite, che ha un’incubazione media di 24 ore.

Nei casi più gravi e più rari, invece, si palesa la forma sistemica, che può scatenare meningite, meningoencefalite e sepsi. In questo caso, tra l’ingestione dell’alimento e i primi sintomi possono passare anche una decina di giorni, fino a un mese. Se avete il dubbio di aver ingerito questi alimenti, contattate il vostro medico.