Mele, non metterle mai vicino a questi alimenti: dopo un paio di giorni devi buttare via tutto

Le mele fanno bene proprio a tutto, ma non a questi frutti: ecco che cosa devi assolutamente evitare di fare.

La frutta è sana e ricca di vitamine, fibre, sostanze antiossidanti, acqua, per questo è considerata da tutti un vero toccasana naturale, tuttavia ci sono anche delle controindicazioni. Non si tratta di effetti collaterali dannosi per la salute dell’uomo, ma di effetti su altra frutta.

Vediamo che cosa succede se tieni le mele accanto al resto della frutta in cucina e perché evitare di prendere questa brutta abitudine.

Se non impari a tenerle lontano dalla frutta rischi di dover buttare tutto nella pattumiera: scopri che cosa può accadere nel giro di un paio di giorni.

Mele, perché non dovresti mai tenerle accanto ad altra frutta

Le mele sono considerate l’emblema del cibo healty, perché costituiscono un alimento naturale, fresco, e soprattutto ricco di sostanze che fanno bene all’organismo. Le mele infatti sono ricche di fibre, di minerali, di vitamine, di sostanze antiossidanti e di acqua, quindi hanno un potere benefico racchiuso in tutto il frutto, dalla buccia fino al torsolo e ai semi. Tuttavia bisogna ricordarsi che possono avere un effetto dannoso non sull’uomo, ma sulla frutta che abbiamo in dispensa o nel frigo.

Come mai le mele possono produrre questo effetto? La “colpa” è tutta dell’etilene, che le mele contengono in gran quantità, e che attacca soprattutto le banane e i kiwi. Scopriamo che cosa accade se teniamo le mele accanto ad altra frutta per un paio di giorni!

Il rischio di buttar via la frutta che è stata vicino alle mele

La frutta che normalmente noi troviamo nei negozi, nei punti vendita e nei mercati è stata raccolta acerba. Questo è l’unico modo che hanno i distributori e gli agricoltori per far sì che non arrivi sulle nostre tavole già marcia. Dunque viene tenuta in alcune celle frigorifere, ad una temperatura bassa, proprio per bloccarne la maturazione, nel momento in cui poi arriva nei banchi frutta, che troviamo nei punti vendita, e dunque poi arriva sulle nostre tavole, quel processo di maturazione continua.

Le mele contengono delle sostanze che accelerano il processo di maturazione del resto della frutta, tra cui l’etilene, che abbiamo appena citato, quindi potresti ritrovarti nel giro di un paio di giorni dall’avere in casa della frutta acerba, a vedere poi improvvisamente quella stessa frutta completamente marcia. Questa proprietà delle mele però può essere sfruttata se vogliamo far maturare prima i nostri kiwi o le nostre banane.