Pulire il forno, il trucchetto segreto di Benedetta Rossi: lei sì che è una maestra nel fare queste cose

Smetti di strofinare per ore: è questo il vero e unico metodo intelligente per pulire il forno.

Si tratta di un elettrodomestico che utilizziamo spesso in cucina, quasi ogni giorno, e per tanto è oggetto di pulizia continua, ma se non sai come renderlo pulito e profumato in poche mosse, rischi di fare una faticaccia.

Impara dai maestri: la regina della cucina Benedetta Rossi, che di ricette ne prepara davvero tate, ti può dire come si fa a pulire il forno senza lasciare residui.

Non serve l’olio di gomito ma di certo è utile conoscere il segreto di chi ha talento da vendere, e conosce i trucchetti per la cura della casa. Scopriamo come si fa.

Pulire il forno senza troppa fatica con il segreto di Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è di certo la food blogger più amata e più popolare d’Italia, e il motivo è il suo talento ai fornelli, che da Youtuber seguitissima l’ha resa un personaggio televisivo prima, e un’influencer apprezzatissima poi. Dopo un lungo periodo in tv infatti Benedetta Rossi ha deciso di allontanarsi per dalle luci dei riflettori per dedicare più tempo alla vita di coppia, e a quello che ama più di tutto in assoluto: la cucina. Lo ha fatto mettendo a disposizione della sua community ricette e consigli, tramite i suoi canali social ufficiali, e anche tramite una serie di libri, che hanno venduto tantissime copie.

Tra le perle di Benedetta Rossi, si trovano anche suggerimenti preziosi su come prendersi cura della cucina, degli elettrodomestici, della pulizia e tra questi abbiamo scoperto anche il suo metodo infallibile per pulire il forno alla perfezione, e senza troppa fatica. Ci sono diversi trucchi ma vogliamo illustrarvi il segreto per pulire il forno più naturale ed economico che spesso la food blogger mette in pratica a casa sua.

Il metodo infallibile della food blogger più famosa d’Italia

Il metodo più naturale per pulire il forno è usare il limone. Per sfruttare le sue proprietà disinfettanti e antibatteriche basta fare così:

Spremere 3 frutti e versare il succo ottenuto in una teglia dai bordi alti, aggiungere dell’acqua e poi inserite la teglia a metà altezza.

Ora accendere il forno a 180° C per mezz’ora.

Spegnere e poi pulire tutto il forno con un panno in microfibra. In questo modo il succo dei limoni avrà sciolto il grasso e avrà dato un ottimo profumo a tutto il forno.

In questo modo il succo dei limoni avrà sciolto il grasso e avrà dato un ottimo profumo a tutto il forno. Infine, se è ancora un po’ sporco, completare la pulizia strofinando mezzo limone sulle macchie residue poi risciacquare con un panno umido.