Forno elettrico, ecco il tasto che dimezza i consumi | Bolletta leggera e portafoglio più gonfio

Con questo tasto del forno elettrico risparmierai tanti soldi, è garantito

Uno degli elettrodomestici più usati in cucina è quello del forno elettrico. Questo, infatti, consente di cucinare molte pietanze in modo sfizioso e dietetico, usando pochi grassi e assicurando una cottura uniforme ed omogenea, che si adatta a molte ricette diverse.

Sebbene negli ultimi anni molte famiglie abbiano deciso di rinunciare al forno per acquistare una più pratica friggitrice ad aria, soprattutto se si è in due o tre persone e quindi non ci si ritrova praticamente mai a cucinare grandi quantità di pietanze, di fatto il forno resta uno degli indispensabili che, quando si compra cucina, non si può non considerare.

Uno dei problemi più recenti, però, è quello dei suoi consumi e quindi dell’impatto che ha sulla bolletta dell’energia elettrica. Da oggi, grazie a questo tasto, potrai continuare ad usare il forno senza però temere di spendere un capitale: ecco qual è.

Schiaccia questo tasto del forno, risparmio assicurato

Il forno elettrico casalingo, se utilizzato per 15 minuti al giorno, consuma all’incirca 173 kWh. Il momento in cui spreca di più è quello del riscaldamento ma, in generale, il consumo è considerevole: per risparmiare, però, si può cercare di preriscaldarlo il meno possibile e non aprire spesso lo sportello, così che non perda di temperatura e non debba consumare per tornare a quella indicata. Un altro consiglio è quello di usare la modalità ventilata rispetto a quella statica: questa permette di risparmiare tempo ed energia per circa un terzo!

C’è poi un trucco molto valido, per quanto riguarda la cottura al forno ed i consumi ad essa connessi. Per risparmiare davvero è sufficiente spegnerlo all’incirca un quarto d’ora prima della fine del tempo di cottura: ecco perché.

Perché spegnere il forno un quarto d’ora prima

Spegnendo il forno 15 minuti prima rispetto al tempo di cottura indicato dalla ricetta, si avrà un beneficio incredibile. Da un lato, la pietanza continuerà a cuocere perché la temperatura che c’è all’interno del forno, se non si apre lo sportello, rimarrà pressoché costante e concluderà la preparazione.

Dall’altro, invece, non si sprecherà più corrente e quindi, effettuando questo spegnimento intelligente ogni giorno o comunque ogni volta che si spegne il forno, si avrà un risparmio veramente sostanzioso: ogni quarto d’ora in meno è un risparmio di 0.35 kWh.