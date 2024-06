Quattordicesima 2024, allarme rosso: per alcuni sarà un incubo | Se fai parte di questa categoria avrai una brutta sorpresa

Allarme per la quattordicesima: dramma per alcuni lavoratori (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Brutta notizia per gli italiani, c’entra la quattordicesima: cosa sta succedendo.

La quattordicesima è un’erogazione aggiuntiva allo stipendio ed è prevista sia per i dipendenti che per i pensionati, con alcuni requisiti da rispettare e specifici limiti di reddito. La mensilità viene erogata tra metà giugno e metà luglio e arriva direttamente nel cedolino della pensione o in busta paga. A differenza della tredicesima, che spetta a tutti, la quattordicesima non è scontata e dipende dal contratto collettivo nazionale.

Questa erogazione aggiuntiva dipende dal tipo di lavoro che si svolge, al tipo di pensione che si percepisce e dal settore professionale di riferimento. Come per la tredicesima, anche questa si matura durante l’anno, per cui l’importo non è uguale per tutti.

In generale la ricevono i contratti collettivi nazionali autotrasporti e logistica, pulizie e servizi, chimica, alimentare, terziario, commercio e turismo. Ne sono invece esclusi gli stagisti e i tirocinanti, i lavoratori autonomi, colf e badanti e i collaboratori coordinati continuativi. Ecco però qualche dettaglio in più in merito alla quattordicesima di quest’anno: c’è qualcuno che soffrirà.

Quattordicesima di luglio 2024: c’è qualche problema

Per quanto riguarda la quattordicesima dei pensionati, l’effettivo importo dipende dagli anni di contributi versati e dal reddito annuale. L’importo minimo di quattordicesima è di 336 euro e viene erogato a chi ha fino a 15 anni di contributi da dipendente o fino a 18 anni di contributi se autonomo, con un reddito tra i 11.773 euro e i 15.563,86 euro all’anno. Il massimo è invece di 655 euro ed è riservato a chi ha versato almeno 25 anni di contributi da dipendente (28 se autonomo) ed ha un reddito annuale sotto gli 11.672,90 euro.

Nel caso in cui si abbia iniziato a ricevere l’assegno pensionistico dopo il 1° gennaio di quest’anno o si compiano i 64 anni nel corso del 2024, allora l’import della 14esima verrà calibrato sul numero di mesi in cui si hanno avuto i requisiti.

Quando viene pagata

Per i dipendenti, la data di erogazione della quattordicesima dipende dal singolo Contratto collettivo nazionale. Nel commercio, ad esempio, viene erogata entro il 1° luglio, quindi nella busta paga di giugno.

Per i pensionati, invece, questa viene pagata a luglio se e solo se entro il 31 luglio 2024 si sono maturati tutti i requisiti necessari, di età e di pensione. Nel caso in cui si inizi a percepire la pensione solo quest’anno o si compiano gli anni nel corso del 2024, allora la si riceverà a dicembre.