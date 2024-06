Forno elettrico, questa funzione non devi mai usarla | Non lo sai ma ti massacra in bolletta: da evitare come la peste

Non usare mai questa funzione del forno: finirai per pagare tantissimo (ilquotidianodellazio.it / depositphotos)

Non usare questa funzione del forno, è un salasso: evitala come la peste

Oggi come oggi, uno dei problemi che affliggono gli italiani è quello economico. Le bollette delle utenze domestiche, i consumi quotidiani e la spesa alimentare hanno infatti raggiunto cifre mai viste. A questo si aggiungono poi gli extra, cioè le vacanze e gli sfizi che tutti abbiamo normalmente.

In una situazione del genere, molte famiglie cerano qualsiasi stratagemma pur di riuscire a risparmiare un po’ di soldi. C’è chi rinuncia agli extra e quindi alle uscite in famiglia o con gli amici, chi riduce l’uso dell’auto per preferire mezzi più economici e chi invece si concentra sulla spesa alimentare e sulle bollette, per cercare di ridurle almeno un po’.

Oggi vi parliamo del forno: c’è una funzione che non andrebbe attivata mai e poi mai perché causa una spesa veramente folle. Ecco di quale si tratta.

Forno, non usarlo così o spenderai tantissimo

Il forno è un elettrodomestico che, in quanto tale, consuma energia. Il momento di maggiore consumo è quello in cui lavora per raggiungere la temperatura stabilita da chi lo usa. Una volta che si attesta su quel valore, il consumo si stabilizza. Durante il momento del riscaldamento, quindi, è strettamente necessario non aprire mai lo sportello dell’elettrodomestico o comunque farlo il meno possibile: aprendolo, infatti, si causerebbe l’abbassamento della temperatura interna e il forno dovrebbe tornare a consumare tanta energia per riportarla ai valori richiesti.

Un altro dettaglio da osservare è quello della lampadina all’interno del forno. Durante la cottura, infatti, molto spesso questa resta accesa ma ciò comporta un consumo extra di energia elettrica, che va ad aggiungersi a quello del funzionamento del forno e quindi della cottura dei cibi. Potrebbe essere utile. quindi, disattivarla. Ecco come.

Come disattivare la luce del forno

Per disattivare la luce costante del forno ci sono due opzioni. I forni più moderni, infatti, hanno l’opzione che consente di spegnerla anche durante la cottura semplicemente premendo un tasto. Altri, però, non hanno questa possibilità e quindi bisogna indagare nel libretto delle istruzioni dell’elettrodomestico per scoprire come si fa.

Se non volete indagare così a fondo, per iniziare a risparmiare potreste partire sostituendo la lampadina interna con una a risparmio energetico: ogni gesto fa la differenza, in bolletta.