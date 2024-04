Mediaset, la biondissima costretta a dire addio alla tv: deve stare al fianco del marito

Gliel’ha chiesto suo marito e lei lo accontenta: rifiuta le offerte e sta vicina a lui.

Proprio in questi giorni, su Canale 5 è iniziato uno dei reality show più attesi: L’Isola dei Famosi. Il programma, condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria, vede i concorrenti dover vivere su un’isola deserta per settimane e settimane, procacciandosi il cibo mediante la pesca o la raccolta e superando le sfide proposte dalla produzione per provare a guadagnare qualche boccone in più o qualche comodità.

A condurlo c’è per la prima volta Vladimir Luxuria che, dopo essere stata vincitrice dell’edizione di cui era concorrente ed opinionista, è riuscita a salire sul gradino più alto e a tenere le redini del programma. Tra i concorrenti, invece, ci sono Edoardo Stoppa di Striscia la Notizia, Joe Bastianich e Matilde Brandi, tra i più chiacchierati.

C’è però una donna della tv che, proprio di recente, ha ammesso di aver dovuto rifiutare diverse proposte lavorative tra cui quella de L’Isola dei Famosi per volontà del marito, che la vuole vicina a lui: ecco di chi si tratta e qual è il problema famigliare che la trattiene.

Loredana Lecciso, la volontà di Al Bano è questa

Ebbene sì, la donna di cui stiamo parlando è proprio Loredana Lecciso che, intervistata da Monica Setta per Storie di donne al bivio nella puntata di sabato 14 aprile, che andrà in onda alle 13 su Rai 2, ha confessato di aver rifiutato L’Isola dei Famosi per restare vicina ad Al Bano. “Mi ha chiesto di sposarlo“, ha aggiunto.

La showgirl ha quindi confessato di essere stata contattata dalla redazione de L’Isola dei Famosi per valutare una sua eventuale partecipazione nell’edizione di quest’anno e, a quattordici anni dalla sua prima esperienza in questo reality show estremo, un pensierino ce l’aveva fatto, Poi, però, è arrivato il no.

I motivi del rifiuto

“Sarebbe stato forse il momento ideale ma preferisco stare vicino a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco“, ha aggiunto. La Lecciso, inoltre, ha parlato anche delle possibili nozze con Al Bano, suo compagno ormai da tantissimi anni. “Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da più di 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci“, ha detto.

Al momento, quindi, sembra che non ci siano progetti di matrimonio: questo è però dovuto al fatto che il sentimento tra di loro è così forte e profondo che i due si sentono come se avessero già la fede dorata al dito!