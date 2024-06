Fregene, sos rifiuti: ecco il nuovo piano di raccolta differenziata

Questo programma è stato studiato appositamente per turisti, villeggianti, proprietari di seconde case e per i 102 stabilimenti balneari

Il 2 giugno ha segnato l’avvio del piano estivo per la raccolta straordinaria dei rifiuti lungo tutto il lungomare della costa comunale. Questo programma è stato studiato appositamente per turisti, villeggianti, proprietari di seconde case e per i 102 stabilimenti balneari, che nei fine settimana possono ospitare oltre 200mila persone. Una mole considerevole di rifiuti aggiuntivi che richiede un notevole sforzo per essere smaltita, coinvolgendo numerosi operatori data la crescente affluenza di visitatori.

«Abbiamo chiesto al gestore del servizio di igiene urbana di attivare il potenziamento della raccolta per le utenze domestiche», spiega il sindaco Mario Baccini «Dalle 18.00 alle 24.00 nei sabati, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, incluso Ferragosto, saranno operative delle postazioni mobili di raccolta».

Lo smaltimento

Fino al 15 settembre, sarà possibile smaltire frazione umido, secco residuo, plastica, lattine, metalli e imballaggi anche durante il fine settimana, indipendentemente dagli orari della raccolta porta a porta. Questo servizio supplementare mira a prevenire l’abbandono di rifiuti per strada da parte dei più incivili. Le postazioni mobili, costituite da furgoni aperti con vasca di raccolta, saranno sette lungo tutto il litorale: a Fiumicino sul Lungomare della Salute di fronte al civico 221; a Fregene, una in via Cesenatico di fronte al Centro Comunale di Raccolta e l’altra sul Lungomare di Levante davanti allo stabilimento Tirreno al civico 143.

Le postazioni

A Maccarese saranno presenti due postazioni, una sul lungomare all’angolo con via della Cesolina e l’altra in via Monti dell’Ara vicino alla cabina Acea. Altre postazioni saranno a Passoscuro in via Florinas di fronte all’ex Centro Comunale di Raccolta, e a Focene in via Coccia di Morto all’altezza di via dei Polpi. Dal 2 giugno al 15 settembre 2024, è previsto un potenziamento della raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche lungo il lungomare di Fiumicino, Isola Sacra, Fregene, Maccarese, Focene, Passoscuro, e in via di Torre Clementina e vie limitrofe. A Fregene, su viale Castellammare lato interno del marciapiede, sono disponibili anche contenitori a scomparsa, postazioni interrate di grandi dimensioni per la raccolta di carta, vetro e plastica.

La consegna

Come stabilito dal nuovo contratto tra il Comune di Fiumicino e le società vincitrici del bando per la gestione dei rifiuti, sono stati distribuiti nuovi mastelli per la raccolta differenziata da consegnare alle famiglie iscritte alla Tari. Simili ai precedenti, questi nuovi mastelli sono più resistenti e compatti, con colori meno vivaci. La consegna, la cui tempistica è ancora da definire, inizialmente doveva avvenire tramite ritiro presso centri di raccolta prestabiliti. Tuttavia, temendo un’alta percentuale di mancata adesione, come avvenuto in passato, l’Amministrazione comunale ha optato per la consegna porta a porta.

Nel frattempo, si stanno realizzando ecobox da posizionare nei punti di maggiore affluenza turistica del territorio, come centri storici, viali e lungomare, per mantenere un certo decoro.