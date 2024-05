Frigorifero, ecco perché la bolletta è così alta | Se lo apri in questo modo il portafoglio ringrazia: gli elettricisti confermano tutto

Non tenere mai più il frigorifero così: la bolletta ti costerà un salasso.

Non viviamo in un’epoca facile, dal punto di vista economico. La vita di tutti i giorni, infatti, costa sempre di più e questo non va a pari passo con gli stipendi che, invece, sono sempre uguali a sé stessi e non aumentano di conseguenza. In un panorama di questo tipo, molte famiglie si stanno impoverendo poiché, per mantenere lo stesso tenore di vita di qualche anno fa, spendono molto di più.

Un tasto dolente per molti italiani è quello delle bollette. Per via dell’inflazione e delle guerre che stanno sconvolgendo il mondo intero, infatti, i consumi oggi costano di più di una volta e, di conseguenza, anche in questo caso per mantenere inalterate le proprie abitudini legate a luce, acqua e gas ci si trova a sborsare una quantità di denaro decisamente superiore a quella di qualche anno fa.

Qualcosa, però, si può fare: le abitudini quotidiane, infatti, sebbene siano spesso date per scontate possono in realtà celare dei gesti scorretti che, se rimossi o sistemati, possono favorire un risparmio consistente in bolletta. Ecco, ad esempio, una cosa che tutti sbagliamo con il frigorifero.

Frigorifero, non fare così: pagherai tantissimo

Uno dei primi trucchi per risparmiare con il frigorifero è quello di sceglierlo di una classe energetica alta. I più vecchi, infatti, possono arrivare a consumare anche fino a tre volte più energia rispetto ai modelli più efficienti, quindi quelli di classe A+ o anche superiore. Se quindi il vostro ha già qualche anno ed è di una classe energetica bassa, valutate di fare questo investimento e di prenderne uno nuovo: spenderete dei soldi ma, a lungo andare, il risparmio sarà consistente.

Il risparmio, però, è portato anche dall’adozione di abitudini consapevoli e corrette. Un esempio riguarda la porta: questa andrebbe aperta solo e soltanto quando è necessario. Ogni volta che la si spalanca, infatti, la temperatura interna dell’elettrodomestico si alza e, quando la richiudiamo, il frigorifero dovrà spendere dell’energia per riportarla ai valori corretti.

Altri consigli

Un ulteriore consiglio è quello di acquistare frigoriferi coerenti con le proprie necessità, soprattutto in termini di dimensioni: se lo si prende troppo grande, si andrà a pagare una cifra anche abbastanza alta per quanto riguarda i consumi relativi alla necessità di tenere tutto quello spazio così freddo. Se si è da soli o in due, è meglio acquistare un elettrodomestico più piccolo, così che si risparmi anche energia.

Indispensabile poi anche la pulizia interna, da eseguire periodicamente così da rimuovere eventuali incrostazioni e favorire una “vita” più lunga al proprio elettrodomestico: più lo si cura e lo si mantiene, meglio funzionerà e meno consumerà.