Contratto full-time, per i romani è una grande notizia | Cercasi personale di ogni età, non serve alcun titolo di studio

Per i romani arriva una notizia molto positiva. Infatti si cerca personale di tutte le età per questa offerta di lavoro full time…

L’estate si sta avvicinando ma la ricerca di lavoro non è di certo finita. Anzi, questo sembra essere un periodo pieno di offerte di lavoro interessanti che riguardano posizioni stagionali e non solo.

Se non tutte le offerte di lavoro solo allettanti, ci sono alcune proposte sul panorama romano che possono essere considerate una fortuna per i cittadini disoccupati.

Infatti, sempre di più assistiamo a annunci di lavoro che propongono delle paghe non edificanti, anche al di sotto del minimo dei contratti di categoria.

I dati non sono di certo rassicuranti: l’associazione italiana Abiti Puliti ha rilevato che il 12% dei lavoratori in Italia è quello che viene definito con l’anglicismo ‘working poor’, ovvero persone impiegate che però sono in condizioni di povertà assoluta.

Costo del lavoro in Italia

Questo perché il costo della vita è tendenzialmente alto mentre i salari non hanno fatto che diminuire negli ultimi anni. Ovviamente questa condizione non tocca in modo uguale tutte le categorie poiché sono giovani, donne e migranti gli strati della popolazione più colpiti da questo problema.

È un dato che fa storcere il naso e che si scosta molto dalla retorica de “le persone non hanno voglia di lavorare”, visto che parliamo di circa 3 milioni di persone che, pur lavorando, si trovano in condizione di povertà.

Offerta di lavoro per i romani molto allettante

Per questo motivo la proposta di lavoro full time fatta dalla famosa catena di supermercati Pewex del Gruppo GROS arriva come una manna dal cielo. Infatti, al momento stanno cercando diverse figure professionali come addetti di cassa e banconisti che verranno inseriti nel punto vendita romana in apertura in via Ravenna, ovvero vicino a piazza Bologna.

Non è richiesto nessun titolo di studio in particolare ed è aperto alle persone di tutte le età. I ruoli saranno diversificati e si spazierà dalla gestione delle varie modalità di pagamento scelte dal cliente al riordino dei prodotti negli scaffali fino ad arrivare alla preparazione dei piatti freddi o caldi nella parte gastronomia o alla cura del cliente in macelleria, pescheria o pizzeria. Sono richieste ottime doti comunicative e relazionali, esperienze precedenti in ruoli analoghi e disponibilità a lavorare full time su turni (qualche volta anche nel finesettimana o festivi). Si offre un contratto inizialmente a tempo determinato che poi potrebbe trasformarsi in indeterminato. Per mandare la propria candidatura basta andare sul sito dell’azienda e compilare l’apposito form.