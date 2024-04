Fattorino consegna la pizza: quello che vede il cliente dalla finestra lo lascia di sasso | È disgustoso

Acquista la pizza a domicilio ma, mentre il fattorino arriva, lo vede fare questo.

Per quanto noi italiani amiamo cucinare a casa e metterci ai fornelli per prepararci qualcosa di gustoso e anche salutare, può capitare di non avere voglia e tempo e di affidarsi ai servizi di cibo a domicilio. Ormai, dal 2020 in poi, sono molti i ristoranti che offrono questo tipo di servizio, dalle pizzerie a quelli etnici.

Uno dei cibi a domicilio più amati e ordinati in tutto il mondo, però, rimane la pizza. Perfetta per una serata sul divano da trascorrere in compagnia di sé stessi o per una cena con gli amici o i parenti, piace a tutti e permette di spendere pochi soldi e di godersi un’ottima serata, gustosa e saporita.

Non sempre, però, le cose vanno come dovrebbero andare. Quando ci si affida a un pony pizza, cioè a un fattorino che dal ristorante ci porta la nostra cena a casa, si sa che potrebbe accadere qualsiasi cosa prima che questo effettivamente arrivi. Basta una frenata più brusca, una dimenticanza o un errore che la pizza arrivi fredda, schiacciata o sbagliata.

Su Tik Tok, un utente ha voluto raccontare la propria esperienza con un pony pizza: ecco cosa è successo alla sua pizza prima che effettivamente gli venisse consegnata.

Ordina una pizza a domicilio, ma…

Chi ha svolto almeno una volta nella sua vita il lavoro di fattorino, sa quante pressioni vengano poste dall’alto per far sì che tutto avvenga in orario e con precisione. Quando ci si mette per strada, però, basta un minimo incidente per rallentare tutto quanto e, se si stanno consegnando delle pizze, questo causa il raffreddamento delle stesse e le seguenti lamentele del cliente.

Molti fattorini, quindi, vivono questo lavoro in modo stressato e arrivano quasi anche per non fermarsi mai, non mangiare e non tirare un sospiro di sollievo pur di non scontentare il cliente. Su Tik Tok, però, sta girando un video che inquadra un fattorino che, prima di consegnare un pizza, apre il cartone e fa una cosa davvero insolita.

Ne mangia un pezzo!

Ebbene sì: il video mostra il fattorino che apre il cartone della pizza, ne mangia una fetta e poi la ricompone come se nulla fosse, avvicinando le altre fette tra di loro. A quel punto, chiude il cartone e lo porta al cliente. Il cliente, quindi, si è trovato a pagare una pizza intera ma a mangiarne di meno: chissà se ha detto qualcosa al titolare della pizzeria.