Frosinone 0-0 Torino: il Toro imbriglia i Leoni, allo Stirpe finisce a reti inviolate

Un Frosinone che ci prova contro un Torino difficile da superare. Punteggio tutto sommato giusto con le due squadre che si dividono la posta in palio

Primo Tempo;

Inizia il match agli ordini dell’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli.

Squadre corte e aggressive e gara vivace. Al 2′ colpo di testa di Buongiorno sugli sviluppi di un angolo, palla fuori di poco. Ammonito Oyono al 9′ per una entrata in ritardo su un giocatore granata. Svista arbitrale al 15′, Garritano viene vistosamente steso in area ma il fischietto di Termoli ammonisce l’attaccante per simulazione. Entra in scena il VAR che evidenzia un fallo precedente ai danni del Torino.

Colpo di testa di Kaio Jorge al 23′ su cui si oppone il portiere granata. Occasionissima al 30′ sprecata da Garritano che davanti a Milinkovic spedisce a lato. Grande chance per il Toro che colpisce il palo con Ilic al 44′ con un tiro da fuori area. Ammonito Rodriguez al 47′ per un brutto fallo a centrocampo. Dopo 4′ di recupero il Direttore di Gara manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio inchiodato sullo 0 a 0.

Secondo Tempo;

Inizia la ripresa e al 50′ Frosinone vicino al gol con Kaio Jorge che da buonissima posizione si fa respingere il tiro da Milinkovic. Nel giro di due minuti ammoniti Ilic, Garritano e Tameze. Lirola rileva Garritano al 60′. Al 65′ chance per Ibrahimovic che stoppa male la sfera e il suo tiro risulta debole. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ibrahimovic e Gelli lasciano il posto a Caso e Lulic. Bella parata di Turati al 72′ su tiro di Zapata. Entra anche Cheddira al posto di Romagnoli, Di Francesco prova il tutto per tutto. Concessi 5′ di recupero che non sbloccano il risultato, al Benito Stirpe finisce 0 a 0.

Pagelle;

Turati (6) Un paio di parate in sicurezza.

Monterisi (6,5) Si destreggia bene in difesa ma si propone poco a causa degli esterni alti del toro.

Okoli (6,5) Dalla sua parte agisce Sanabria, cliente difficile ma riesce a spuntarla.

Romagnoli (6) Se la vede con Zapata che lo porta verso l’esterno. Buona prestazione.

Oyono (6) Molto attento dietro ma non riesce a spingere come dovrebbe. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Brescianini (6,5) Grande lottatore in mezzo al campo, non fa rimpiangere Barrenechea.

Gelli (6) Gara di sacrificio e impegno, deve ancora ritrovare la forma migliore.

Garritano (5,5) Aiuta la squadra a tutto campo ma perde lucidità in avanti.

Ibrahimovic (6) Lotta e corre ma oggi un pò appannato sotto porta.

Soulè (6) Pochi spazi per sfruttare le sue doti. Un paio di spunti interessanti e poco altro.

Kaio Jorge (6,5) Mette in apprensione la difesa granata in diverse situazioni. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Lirola (6) Entra nel momento in cui i granata spingono. Buono l’aiuto per i compagni.

Cheddira (S.V.)

All. Di Francesco (6) Partita difficile oggi ma sprona i suoi a dare il massimo.

Foto: profilo Facebook Frosinone Calcio

© Riproduzione riservata