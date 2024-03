Frosinone 1-1 Lecce: occasione sprecata. I Leoni le tentano tutte ma allo Stirpe finisce in parità

commento…

Primo Tempo;

Agli ordini del signor Guida parte la sfida dello Stirpe! Subito una ammonizione, a farne le spese mister Di Francesco per proteste a seguito di un fallo su Harroui. Partita vivace ma tesa per la grande importanza della posta in palio.

Grande intervento di Cerofolini al 14′ che para un tiro di Banda indirizzato sotto la traversa. Bella gara combattuta ed equilibrata con le squadre ben disposte in campo. Valeri va al tiro al 32′ ma la sfera prende una traiettoria strana e si spegne sul fondo.

Bella parata di Falcone al 37′ dopo una bella azione di Reinier conclusa con un bel tiro verso la porta salentina. Ci prova anche Soulè al 42′ senza grossi risultati. Altro cartellino giallo al 45′ ai danni di Reinier reo di un fallo a centrocampo.

Gol del Frosinone al 46′ con Cheddira che beffa l’estremo difensore leccese da distanza ravvicinata sparando il pallone sotto la traversa. Prima frazione di gioco che si conclude con i Leoni in vantaggio per una rete a zero dopo due minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Secondo Tempo;

La gara riprende con lo stesso andamento del primo tempo ma al 56′ Cerofolini atterra un avversario e Guida concede la massima punizione. Dal dischetto va Rafia che si fa parare il tiro ma l’arbitro fa ripeter perchè Cerofolini si è mosso in netto anticipo. Stavolta si presenta sul dischetto Krstovic che pareggia il match. 1 a 1.

Al 64′ il Frosinone ha una ghiotta occasione per tornare in vantaggio ma la palla calciata da Gelli si stampa sulla traversa. Al 70′ è Brescianini a sfiorare il gol da buona posizione.

Lo stesso Brescianini segna al 72′ ma il guardalinee segnala fuorigioco.

Nei minuti finali il Frosinone mette alle corde il Lecce ma non riesce a scardinare la difesa salentina. Al Benito Stirpe finisce 1 a 1.

Pagelle;

Cerofolini (5) Procura il rigore che permette al Lecce di pareggiare.

Zortea (6) Buona prestazione anche se dalle sue parti agiscono giocatori pericolosi.

Okoli (6,5) Ormai sembra un veterano con la sicurezza che da ai compagni.

Romagnoli (6) Non era facile senza punti di riferimento ma se la cava bene.

Valeri (6,5) Sta crescendo molto e il Frosinone ne trarrà beneficio.

Brescianini (6,5) Instancabile come sempre. Peccato per il gol annullato per fuorigioco.

Mazzitelli (6,5) Capitan coraggio lotta come sempre incarnando lo spirito della squadra.

Gelli (6,5) Duttile e prezioso come sempre. Difficile rinunciare a lui.

Soulè (6) Oggi un pò sottotono controllato bene dai difensori avversari.

Cheddira (7) Si batte e ritrova il gol dopo lungo tempo. Ottima prestazione.

Harroui (SV) Sostituito al minuto 6 per infortunio.

Reinier (6,5) Ingresso importante che da vivacità alla manovra offensiva. Bene.

Barrenechea (6) Da ordine ad un centrocampo apparso stanco negli ultimi minuti.

Kaio Jorge (5) Si divora il gol del vantaggio a pochi minuti dalla fine.

Seck (SV)

All. Di Francesco (6)

