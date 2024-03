La Lazio dice addio alla Champions, il Bayern vince 3-0

La Lazio dice addio alla Champions League, il Bayern Monaco vince tre a zero e si qualifica per i quarti di finale. Buon primo tempo della squadra di Sarri, tiene bene il campo e si rende pericolosa con Immobile che, a due passi da Neuer colpisce di testa il pallone servitogli da Zaccagni, un minuto dopo il Bayern passa con Kane. Allo scadere del primo tempo Müller raddoppia per i bavaresi, e a metà ripresa ancora Kane chiude i conti, fissando il risultato sul tre a zero finale.

Primo Tempo

Comincia bene la gara la Lazio, al quinto minimo Felipe Anderson serve Guendouzi in zona offensiva, il francese prova la conclusione ma il suo tiro finisce fuori. Un minuto dopo è il Bayern a rendersi pericoloso con Sane che, servito da Kane conclude in modo debole, e per Provedel non ci sono problemi a bloccare la sfera.

Al 14’ Kimmich serve Musiala che calcia dal limite dell’area, bravo il portiere biancoceleste a respingere. Al 37’ Immobile su cross di Zaccagni dalla sinistra si divora un gol a tu per tu con Neuer, colpendo di testa ma non inquadrando la porta. Un minuto dopo Kane porta in vantaggio il Bayern, Müller mette un pallone in mezzo, Guerrero calcia male, ma diventa un assist per il centravanti bavarese che batte Provedel.

Nel minuto di recupero concesso dall’arbitro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva a De Ligt che calcia al volo, la palla arriva sulla testa di Müller che sigla il due a zero. Finisce così il primo tempo.

Secondo Tempo

La prima occasione è del Bayern Monaco al 59’ con Guerreiro che servito da Kane entra in area e conclude sul fondo. Al minuto 66 Sanè entra in area e calcia, Provedel respinge proprio sui piedi di Kane che sigla la sua doppietta personale e fissa il risultato sul tre a zero.

Al 72’ ancora il Bayern pericoloso con Müller che, appena entrato in area calcia, ma trova la deviazione di Provedel che manda il pallone sul palo. Gli ultimi 20’ passano senza ulteriori sussulti da parte delle due squadre. La Lazio saluta l’Europa, ma a testa alta.

Le Pagelle

Provedel: 5

Non esente da colpe sul primo gol, bravo a respingere alcune offensive dei bavaresi che si potevano tramutare in gol

Marusic: 5

Distratto, sua la respinta che porta al terzo gol del Bayern, non incide mai in fase offensiva

Gila: 6

Il migliore della difesa biancoceleste, ma davanti a Kane e Müller può fare poco o niente

Romagnoli: 5,5

Gli avanti bavaresi non sono clienti facili da affrontare, lui ci mette l’esperienza ma non basta

Pellegrini: 5

Non riesce mai a proporsi in fase offensiva, e anche in fase difensiva è sempre in difficoltà

Non riesce mai a proporsi in fase offensiva, e anche in fase difensiva è sempre in difficoltà

Guendouzi: 5,5

Parte bene ma poi rimane imbrigliato nella rete di passaggi dei centrocampisti avversari

Vecino: 5

Sbaglia molto, sia in fase di copertura che in fase di impostazione

Luis Alberto: 5

Il mago ha lasciato la bacchetta a Roma, non pesca, ormai da un po’, il coniglio dal cilindro

Felipe Anderson: 5,5

Buon primo tempo, si propone bene in avanti, ma poi nella ripresa si spegne come tutta la squadra

Immobile: 5

Si divora il gol del possibile vantaggio, si vede lontano un miglio che non è in buone condizioni fisiche

Zaccagni: 5

Al rientro dal primo minuto dopo l’infortunio, prova a dare una scossa alla fase offensiva, senza però mai essere veramente incisivo

