La Roma cala il poker all’U-Power Stadium, Monza battuto per 4-1: Dybala sugli scudi

Una Roma bella e cinica domina la gara contro il Monza battendo i biancorossi per quattro a uno. Primo tempo abbastanza equilibrato con i ragazzi di De Rossi che in tre minuti indirizzano la partita, prima con Pellegrini e poi con il solito Lukaku. Ripresa con un Monza più determinato, ma Dybala direttamente su calcio di punizione, e Paredes su calcio di rigore, chiudono la contesa e regalano tre punti fondamentali per la corsa europea, di Andrea Carboni il gol della bandiera per i ragazzi d Palladino

Primo Tempo

Gara molto spezzettata ad inizio match, per due infortuni per Ndicka e Gagliardini, fortunatamente senza conseguenze. Al quinto minuto si fa vedere la Roma con Cristante che riceve un cross di Angelino, il centrocampista colpisce di testa e palla che finisce al lato della orta di Di Gregorio. Al 9’ bella combinazione tra Lukaku e Pellegrini, con quest’ultimo che impegna Di Gregorio con un tiro dal limite, bravo l’estremo difensore del Monza a deviare in calcio d’angolo.

Al 16’ si rende pericoloso anche il Monza con Colpani che da destra crossa per Djuric, l’attaccante colpisce di testa e palla che si stampa sul palo, poi la difesa giallorossa so rifugia in calcio d’angolo. Un minuto dopo palla in verticale per Lukaku che supera Di Gregorio con no scavetto, bravo Pablo Marì a salvare in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del susseguente angolo la palla arriva a Dybala che serve Cristante al centro dell’area, il centrocampista calcia di prima intenzione e porta in vantaggio la Roma,

ma dopo un controllo al VAR la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso Dybala. Al 35’ lancio in profondità per Birindelli che dalla destra, appena entrato in area calcia in diagonale, palla che esce alla destra di Svilar. Al 38’ la Roma passa in vantaggio con Pellegrini che, servito da Lukaku in area, si libera del diretto avversario, calcia, e batte Di Gregorio. Allo scoccare del 41’ minuto Dybala si mette in proprio sulla fascia sinistra e crossa, bello l’inserimento di Lukaku che raddoppia per la Roma.

Ancora la Roma pericolosa al 49’ con Lukaku, che servito da Celik calcia, bravo Di Gregorio a respingere. Dopo sei minuti di recupero, finisce il primo tempo sul risultato di due a zero per la squadra giallorossa.

Secondo Tempo

La prima occasione della ripresa è per il Monza al minuto 49, Birindelli sfonda sulla destra e crossa arretrato per Djuric, che in area stoppa, ma calcia altissimo. Al 54’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si inserisce e colpisce di testa Andrea Carboni, mira sbagliata e palla che finisce alta.

Al 63’ Dybala fa tre a zero, direttamente su calcio di punizione, il suo calcio supera la barriera e batte di nuovo Di Gregorio. Al 69’ bel pallone di Maldini per Andrea Carboni, che da buona posizione non riesce ad inquadrare la porta. Al minuto 80 strattonato in area Huijsen, l’arbitro dopo essere stato richiamato dal VAR concede calcio di rigore.

Dal dischetto Paredes non sbaglia e cala il poker giallorosso. Dopo quattro minuti di recupero finisce la gara con la Roma che vince quattro a uno e si candida prepotentemente per un posto nell’Europa che conta.

Svilar: 5,5

Mai impegnato seriamente dal Monza, si limita a qualche uscita, e a dirigere bene la difesa. Non puoi nulla sul sinistro di Andrea Carboni

Kristensen: S.V.

Esce dopo 27 minuti per infortunio

Mancini: 6

Bene in fase difensiva, si fa vedere spesso in fase offensiva, inoltre da una costante mano ai centrocampisti

Ndicka: 6

Buona gara del difensore giallorosso, concede solo un occasione a Djuric, buon per lui che il colpo di testa dell’attaccante si stampi sul palo

Angelino: 5

Buona spinta sulla sinistra, malissimo quando deve ripiegare, le azioni pericolose del Monza arrivano tutte dalla sua parte

Cristante: 6,5

Sblocca la gara, ma purtroppo per lui Dybala si trovava in fuorigioco al momento del passaggio, per il resto la solita gara tutta sostanza

Paredes: 6,5

Il metronomo della Roma, fa girare bene la squadra ma non si limita soltanto a quello, copre le avanzate di Mancini e soprattutto di Angelino, sigla il rigore del definitivo 4-0

Pellegrini: 7

Gol numero 50 in campionato per il capitano giallorosso, partita giocata con tanta qualità

Dybala: 7

Il solito mancino fatato, prima serve a Cristante la palla per l’uno a zero poi annullato, non contento serve, questa volta il gol è buono, la palla del 2-0 a Lukaku, infine segna, direttamente da calcio da fermo, il tre a zero

Lukaku: 7

Serve l’assist a Pellegrini per l gol che sblocca la partita, poi ci pensa lui a raddoppiare

El Shaarawy: 5,5

Non molto coinvolto nella manovra giallorossa, pensa più a difendere che ad attaccare

Celik (27’): 6

Chiamato in causa dopo 27 minuti per l’infortunio occorso a Kristensen, entra bene in campo spingendo con buona continuità sulla fascia destra, senza mai perdere di vista la fase difensiva

Bove (59’): 6

Entra per dare sostanza al centrocampo, segue perfettamente le direttive del miater

Smalling (59’): 6

Si piazza al centro della difesa e non fa passare alcun pallone pericoloso

Huijsen (77’): 6

Si guadagna il rigore poi trasformato da Paredes

Baldanzi (77’): S.V.

