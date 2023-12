Lazio 3-1 Frosinone, i biancocelesti prima vanno sotto poi la ribaltano

Prima la grande paura, poi la Lazio la ribalta e porta a casa tre punti fondamentali in chiave Champions League. Dopo un primo tempo dove succede poco o niente, la ripresa si apre con il Frosinone che trova il vantaggio su calcio di rigore con Soulè, per fallo di mano di Guendouzi. Da li in poi è un monologo biancoceleste, prima Isaksen colleziona il cross per Castellanos per il gol del pareggio, poi si invertono i ruoli, e Castellanos serve a Isaksen il pallone del raddoppio. A pochi minuti dal termine tris di Patric che sancisce una prova magistrale dello spagnolo. La Lazio con questa vittoria si porta a meno sei dal quarto posto, mentre il Frosinone deve recriminare per non aver saputo gestire il vantaggio

Primo Tempo

Buona partenza della Lazio che al terzo minuto, prova a farsi vedere dalle parti di Turati con Castellanos, che servito da Guendouzi colpisce di testa, sfera che finisce alta. Al minuto 11 si fa vedere il Frosinone, dopo un batti e ribatti in area di rigore della Lazio, la palla finisce ad Harroui che calcia, a la palla fila davanti alla porta e finisce fuori.

Al 16′ sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Lazio, la palla respinta dalla difesa arriva sul piede di Kamada che calcia altissimo. Al 29′ bel cross dalla sinistra per Castellanos che, tutto solo, invece di colpire di testa stoppa con il petto e viene anticipato. Pericolosa la Lazio con Zaccagni che da calcio dipunizione, tutto spostato sul vertice corto dell’area di rigore, calcia in porta, attento Turati a respingere.

Al 37′ perde la palla la Lazio, ripartono i ciociari con Soulè, che serve Garritano, che da destra crossa al centro, bravo Patric a deviare in angolo. Ci prova Zaccagni al 42′ con un tiro dal limite dell'area, palla che finisce larghissima. Dopo due minuti di recupero, l'arbitro decreta la fine del primo tempo con il risultato di zero a zero.

Secondo Tempo

Subito pericolosa la Lazio con Pellegrini che al 46′ prova la botta da limite, palla che sibila il palo. Sugli sviluppi un calcio di punizione dal limite, Guendouzi colpisce la palla con la mano, e dopo revisione al VAR viene concesso calcio di rigore. Dal dischetto Soulè è freddo, spiazza Provedel, e porta il Frosinone in vantaggio al minuto 58.

Ancora un brivido per la Lazio al 63′, Soulè ci prova su calcio di punizione dal limite, palla che deviata dalla barriera, finisce al lato. Al 71′ gran cross di Isaksen, in mezzo all’area imperioso stacco di Castellanos che piazza il pallone all’incrocio dei pali per il pareggio della Lazio.Due minuti dopo la Lazio la ribalta, errore di garritano che fa ripartire Castellanos che serve Isaksen, che in diagonale fa 2 a 1.

Al minuto 80 ancora la Lazio in gol, ma Castellanos ribadisce la palla in rete in neta posizione di fuorigioco. Al minuto 84, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, piazzato sul secondo palo, Patric tutto solo, deposita la palla in rete per il 3 a 1. Al 93′ occasione ancora di marca biancoceleste, con Pedro che crossa per Isaksen, che di prima intenzione calcia, palla che si stampa sulla traversa. L’ultima occasione è per Castellanos che al volo calcia, bravo Turati a respingere . Dopo 6 minuti di recupero finisce la gara con la vittoria della Lazio per tre reti ad una.

Pagelle Lazio

Provedel: 6

Mai impegnato severamente, bravo in un paio di uscite, da sicurezza a tutto il reparto, spiazzato da Soulè nell’occasione del calcio di rigore

Marusic: 6

Bene in fase difensiva, prova a farsi vedere in avanti ma non sempre viene servito

Patric: 7

Il vero leader della difesa biancoceleste, sarà difficile rinunciarvi in futuro, viene premiata la sua costanza col il gol del 3-1

Gila: 6,5

Ormai una certezza in fase difensiva, sprigiona potenza, abbinata anche a buona qualità

Pellegrini: 6,5

Buona partita del tre biancoceleste, si sovrappone spesso sulla fascia, bravo in fase difensiva, esce ad inizio ripresa per infortunio

Guendouzi: 6

Prova a mettere un po’ di pepe nella manovra della Lazio, ma i compagni sembrano non stare al passo con lui, commette il falo di mano da cui nasce il rigore per il Frosinone

Rovella: 6,5

Si occupa più di contenere che di impostare, grande quantità ma anche molta qualità

Kamada: 5,5

Partita difficile per il giapponese, contro un centrocampo dinamico come quello dei gialloblu, si adatta bene ma non riesce mai ad essere pericoloso

Felipe Anderson: 5

Partita non sufficiente, distratto mai incisivo, troppo morbido nelle circostanze in cui deve affondare il colpo, non rientra in campo ad inizio ripresa

Castellanos: 7

Ha un paio di occasioni nel primo tempo, in cui invece di calciare in porta tentenna e si lascia anticipare, nella ripresa si prende la scena, prima pareggia poi serve l’assist per il raddoppio di Isaksen

Zaccagni: 6,5

Un pericolo costante per la difesa avversaria, prova in un paio di occasioni a sorprendere Turati, senza fortuna

Isaksen (46′): 7

Prima serve l’assist per il gol di Castellanos, poi riceve proprio dall’argentino il pallone del raddoppio

Hysaj (54′): 6

Entra bene in campo, si piazza a sinistra e annulla Soulè

Vecino (67′): 6

Ci mette sostanza in un momento fondamentale della gara

Pedro (86′): S.V.

Cataldi (86′): S.V.

Pagelle Frosinone

Turati: 5

Si oppone bene ad un calcio di punizione di Zaccagni nella prima frazione, non può nulla sui tre gol biancocelesti

Monterisi: 5

Sempre molto in difficoltà contro Zaccagni, si arrangia come può, poi si fa scavalcare dal pallone nell’azione del gol di Castellanos

Okoli: 6

Tiene a bada bene Felipe Anderson, non si fa mai saltare, buona prova del centrale gialloblu

Romagnoli: 6

Non si fa mai sorprendere dagli avanti biancocelesti, spadroneggia nelle palle alte

Gelli: 6,5

Il solito contributo sia in fase offensiva che in fase difensiva

Barrenechea: 5

Rovella lo sovrasta, sia in fase di impostazione, che in quella di contenimento

Brescianini: 6

Non ha un cliente facile, Guendouzi, ma lui ci mette come sempre la buona dose di corsa e tigna

Garritano: 5

Non bene quest’oggi contro Pellegrini, in fase offensiva poi non è mai intraprendente, sbaglia nell’occasione del raddoppio biancoceleste

Soulè: 6

Ci prova ma non riesce quasi mai a liberarsi e a liberare i compagni, è però freddo dal dischetto per sbloccare la gara

Kajo Jorge: 5

Ci prova con una rovesciata che finisce altissima, poi il duo Patric-Gila non gli fanno mai vedere palla

Harroui: 5

Si vede all’inizio del match, poi sparisce non riesce mai a rendersi pericoloso

Cheddira (75′): S.V.

Caso (75′): S.V.

Kvernadze (77′): S.V.

Bourabia (89′): S.V.

Cuni (89′): S.V.

Foto: Profilo Facebook SS Lazio

© Riproduzione riservata