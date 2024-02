Un bel Frosinone prima ribalta il risultato, poi a sua volta si fa ribaltare dal Milan. Dopo un avvio molto equilibrato il Milan la sblocca sull’asse Leao Giroud, il pareggio su rigore è del solito Soulè che poi regala un cioccolatino a Mazzitelli che raddoppia. Poi prima Gabbia e poi Jovic, entrato da appena un minuto regalano la vittoria a Pioli.

Primo Tempo

Brutto errore di Maignan, dopo neanche un minuto, in fase d’impostazione con il pallone che finisce tra i piedi di Soulè che prova la conclusione, il tiro dell’argentino finisce alto. Al 12′ si fa vedere il Frosinone, bello scambio tra Seck e Soulè al limite dell’area, libera in calcio d’angolo la difesa rossonera. La sblocca Giroud al minuto 17, grande cross di Leao che pesca il francese al centro dell’area, che di testa batte Turati.

Due minuti dopo bella azione di Harroui che serve Brescianini in area di rigore, quest’ultimo calcia debolmente, nessun problema a bloccare per Maignan. Al 20′ gran botta di Seck dal limite, attento il portiere rossonero a deviare in calcio d’angolo. Al 22′ calcio di rigore per i gialloazzurri, su un cross di Gelli, il pallone viene intercettato da Leao con un braccio. Sul dischetto si presenta Soulè che realizza e pareggia la gara.

Alla mezz’ora ci prova Pulisic appena entrato in area dalla destra, bravo Turati a respingere la conclusione. Al minuto 36 bel cross di Giroud, ma Pulisic e Leao riesco o ad arrivare sul pallone a due passi dalla porta avversaria. Ad un minuto dalla fine spinta di Leao sulla sinistra, cross bravo Okoli a deviare ma ancora più bravo Turati a smanacciare e togliere la sfera dalla porta. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro Pairetto decreta la fine del primo tempo sul risultato di uno a uno.

Secondo Tempo

L’inizio della ripresa si gioca prettamente a centrocampo, i primi dieci minuti non regalano grandi emozioni. Al 60′ grande giocata di Leao sulla sinistra e mette al centro, Okoli libera l’area. Al minuto 65 raddoppia il Frosinone, è Mazzitelli che servito da Soulè batte Maignan e porta i suoi sul due a uno.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al minuto 72, il pallone arriva sulla testa di Giroud che fa la sponda al centro dell’area, dove sempre di testa arriva Gabbia che sigla il pareggio. Appena entrato in campo Jovic su un pallone vagante in area di rigore, si avventa e sigla il tre a due, siamo al minuto 81. Non succede più niente fino alla fine della gara, che sancisce la vittoria rossonera per 2-3.

Le Pagelle

Turati: 5

Non ha responsabilità sui gol del Milan, bravo nelle occasioni in cui è chiamato in causa

Gelli: 6,5

Da un suo cross nasce il calcio di rigore poi realizzato da Soulè, soffre un po' Leao come è giusto che sia, ma non molla mai

Okoli: 6,5

Il muro della difesa del Frosinone, dalle sue parti non si passa

Romagnoli: 5

Si fa beffare da Giroud nell’occasione del gol di Giroud, poi si fa guidare da Okoli e on sbaglia più niente

Brescianini: 6,5

Gioca in un ruolo non suo, lo fa benissimo attaccando e restando sempre attento in fase difensiva

Seck: 6

Si sbatte molto, ma il più delle volte non riesce a saltare l’uomo

Barrenechea: 6,5

Si mette in regia e come al solito fa girare la squadra in modo sublime, poi copre anche e non è male

Mazzitelli: 7

Fa legna contro i centrocampisti del Milan, ma quando gli capita l’occasione giusta segna il suo quarto gol in campionato

Harroui: 6,5

Buona partita, si mette tra le linee e gioca di spada e di fioretto

Soulè: 8

Si prende la responsabilità di calciare dal dischetto e non sbaglia, poi regala a Mazzitelli il pallone che il capitano spara alle spalle di Maignan

Kajo Jorge: 6

Si batte con forza, ma i centrali del Milan non gli lasciano mai un occasione per battere a rete

Cheddira (77′): S.V.

Lirola (77′): S.V.

Valeri (77′): S.V.

Reinier (85′): S.V.

Ibrahimovic (85′): S.V.

Foto: Profilo Facebook Frosinone Calcio

© Riproduzione riservata