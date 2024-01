Con un gran secondo tempo il Frosinone illude i suoi tifosi, segnando due gol e rimanendo per 50 minuti nella tre quarti avversaria, dopo un primo tempo in cui il Monza ha segnato due gol ma non ha creato tanto altro. Di Francesco deve recriminare per l’autogol di Soulè, se non ci si fosse messa la sfortuna chissà come sarebbe finita. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Primo Tempo

Dopo i primi minuti di studio, la prima azione è per il Monza che al sesto minuto prova la conclusione con Colpani, che dal limite dell’area calcia al lato. Si fa vedere il Frosinone all’ottavo con Cheddira, che tutto spostato sulla sinistra calcia, ma il suo tiro finisce fuori. Al minuto 14 si fa vedere ancora il Monza con un cross di Carboni, ma Colpani arriva tardi all’appuntamento, e il pallone finisce fuori.

Bella incursione di D’Ambrosio al 16′, ma non riesce a calciare in porta, e Reinier libera in calcio d’angolo. La partita si sblocca al due minuti, con Mota, riceve un gran passaggio da Carboni, e tutto solo in area di rigore, batte Turati. Al 26′ si registra un problema al VAR e la partita si interrompe per alcuni minuti. La gara riprende senza l’ausilio della tecnologia. Al 32′ sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Harroui, grande intervento di Di Gregorio che devia in calcio d’angolo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Al 45′ perde un pallone sanguinoso Soulè, riparte Mota che serve Carboni, che a tu per tu con Turati è freddo a siglare il due a zero. Dopo sei minuti di recupero, finisce il primo tempo con il Monza in vantaggio due a zero.

Secondo Tempo

Dopo due minuti si fa vedere il Frosinone con il nuovo entrato Caso, che prova la botta dal limite, bravo Sorrentino a deviare in angolo. Buona azione del Frosinone al minuto 8, Caso dalla sinistra serve Soulè al limite dell’area, l’argentino prova subito il tiro, nessun problema per Sorrentino che blocca la sfera.

Al 10′ minuto completa la sua brutta gara Soulè con un autogol, su un servizio in area di Carboni, ci mette la gamba il numero 18 dei e batte il suo portiere. Un minuto dopo gol del Frosinone con Harroui, che entrato in area da destra segna il 3-1. Al 16′ ci prova ancora Soulè con un bel sinistro, che però si spegne sul fondo.

Al 23′ buona occasione ancora per i ragazzi di Di Francesco, con Harroui che dalla destra fa partire un cross su cui Soulè calcia a botta sicura, ma le gambe dei difensori avversari respingono a due passi dalla linea. Al 28′ calcio di rigore per il Frosinone, Caso viene atterrato da D’Ambrosio, Soulè realizza spiazzando Sorrentino. Al minuto 44 bella azione del Monza, che entra in area con Carboni, grandissima uscita di Turati che salva la sua porta.

Le Pagelle

Turati: 5

Poco impegnato durante il primo tempo, non può nulla sulle reti avversarie

Monterisi: 5,5

Un po’ distratto, il campo non lo aiuta, scivola varie volte facendo ripartire il Monza, nella ripresa prova a fare qualcosa in più

Okoli: 5,5

Tiene a bada molto bene gli avanti avversari, si fa beffare in uscita in occasione del gol

Lusuardi: 5,5

Ha un cliente scomodissimo come Colpani, ma si difende bene

Lirola: 5,5

Soffre un po’ le avanzate di Pereira sulla sua fascia, però quando riparte lo fa sempre bene

Harroui: 6,5

L’unico che prova qualcosa di buono nella prima frazione di gioco, suo il gol del 3-1 Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Barrenechea: 6

Dopo un inizio un po’ timido, si riscatta e prende in mano le redini del centrocampo

Gelli: 5,5

Meno arrembante delle altre volte, pensa più a difendere che ad attaccare

Reinier: 6

Buona gara del brasiliano, sempre attento in fase di copertura, e cerca sempre l’assist per i compagni Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Soulè: 5

A volte si incaponisce a cercare la giocata, perde il pallone che porta al secondo gol del Monza, sfortunato nella deviazione nella propria porta per il 3-0 Monza, realizza il rigore del 2-3

Cheddira: 5

Servito poco e male, lui si sbatte ma quando si libera non è mai lucido nella battuta a rete

Mazzitelli (46′): 6

Ci mette la cattiveria giusta per provare a ribaltare il risultato

Caso (46′): 6

Entra benissimo in partita, si fa vedere con la sua vivacità, e mette in difficoltà la retroguardia avversaria

Kajo Jorge (59′): 6 Trenta minuti di qualità per il nove gialloazzurro,

Ibrahimovic (84′): S.V.

Cuni (84′): S.V.

Foto: Profilo Facebook Frosinone Calcio

© Riproduzione riservata