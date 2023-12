Juventus 1-0 Roma, Rabiot stende i giallorossi: Allegri a meno 2 dalla vetta

Con una partita attenta e gagliarda la Juventus si prende i tre punti e accorcia sull’Inter, arrivando a meno due dalla vetta. Primo tempo molto equilibrato, con un occasione per parte, palo di Cristante e tiro di Kostic respinto da Ndicka sulla linea. Ripresa che si apre con il gol di Rabiot dopo tre minuti, poi tanto possesso palla dei giallorossi che però non riescono a scardinare il fortino bianconero. Capodanno molto amaro per la Roma di Josè Mourinho.

Primo Tempo

La prima occasione è per la Roma, e arriva al quarto minuto con Cristante che dal limite dell’area calcia, sfera che finisce sul palo. Al 9′ si fa vedere anche la Juventus, con un tiro di Vlahovic dal limite dell’area, che finisce fuori. Due minuti dopo ancora Vlahovic guadagna palla sulla trequarti, avanza tra gli avversari, e quando arriva in area, calcia di destro ma palla che finisce ancora larga.

Al 19′ Gatti serve in area Vlahovic, che prima protegge il pallone, poi si gira e calcia, bravo Rui Patricio a respingere. Grande ripartenza della Juventus con Yildiz, che serve McKennie sulla fascia sinistra, l’americano fa partire un cross che Vlahovic gira in rovesciata dal limite dell’area, palla che finisce fuori. Al 29′ grande azione di Yildiz che si beve mezza difesa giallorossa e calcia, sfera che finisce ancora al lato.

Al minuto 31 sbaglia Kostic a liberare la propria area, palla che arriva a Kristensen che serve Dybala, l’argentino calcia di prima intenzione, di esterno sinistro, palla fuori. Al 43′ grande occasione per la Juventus, su un pallone vagante si coordina Kostic che calcia, ma a portiere battuto, Ndicka salva sulla linea di porta. Finisce il primo tempo, senza minuti di recupero, sul risultato di zero a zero.

Secondo Tempo

Dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa, bella palla di Vlahovic per Yildiz che calcia, pallone smorzato arriva tra le braccia di Rui Patricio. Al 47′ la Juventus trova il vantaggio con Rabiot, che servito da Vlahovic batte sul primo palo Rui Patricio. Al 67′ dalla destra Dybala serve Paredes al limite dell’area, che calcia, il suo tiro viene respinto dalla difesa bianconera, sulla respinta viene ammonito proprio Paredes che non fa ripartire la Juventus con un fallo.

Al 71′ ci prova Dybala dal limite, nessun problema per Szczesny. Al minuto 82 Dybala serve Cristante, che prova la botta dal limite dell’area, ancora una volta il tiro viene respinto dalla difesa juventina. Grandissima ripartenza della Juventus al minuto 85, con Chiesa che dalla sinistra serve McKennie, che da pochi passi dalla porta calcia, Rui Patricio si ritrova il pallone addosso e respinge. Al minuto 88 annullato un gol a Chiesa per fuorigioco dello stesso calciatore. Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara mette alle ostilità, finisce uno a zero per i bianconeri.

Le Pagelle

Rui Patricio: 6

Poco impegnato, ma quando viene chiamato in causa risponde presente, non riesce ad opporsi al tiro di Rabiot in occasione del gol bianconero

Mancini: 5,5

Tiene a bada l’esuberante Yildiz soprattutto con le cattive, buona partita in fase di costruzione

Ha un cliente scomodo come Vlahovic, non riesce mai ad anticipare il serbo, sempre in difficoltà, anche con Milik le cose non migliorano

Ndicka: 5,5

Soffre un po’ le avanzate di McKennie , salva sulla linea un tiro a botta sicura di Kostic

Kristensen: 6

Buona gara dell’esterno destro, sempre pronto adare una mano a Mancini in fase difensiva, e sempre pronto a farsi vedere in avanti

Cristante: 6,5

Il solito grande lavoro del centrocampista giallorosso, è ovunque serva, sia in fase offensiva che in quella difensiva, soltanto il palo gli nega la gioia del gol

Soffre la fisicità dei centrocampisti bianconeri, non riesce mai ad imporsi e impostare la manovra

Buona partita, si sdoppia in un lavoro massacrante tra attacco e difesa, esce dopo 20 minuti della ripresa

Zalewski: 6

Partita senza lode ne gloria, si piazza sulla fascia sinistra e fa il compitino

Dybala: 6,5

Buon rientro dell’argentino, dal suo piede partono tutte le azioni più pericolose della Roma

Ha poche occasioni per mettersi in mostra, ingabbiato dal trio difensivo della Juventus

Pellegrini (64′): 5

Non entra mai in partita, non riesce mai a prendere in mano il centrocampo e ad aiutare gli avanti giallorossi

El Shaarawy (74′): S.V.

Azmoun (80′): S.V.

Foto: Profilo Facebook AS Roma

© Riproduzione riservata