Frosinone 3-1 Cagliari: i Leoni tornano a ruggire. Vittoria meritata dopo un gran secondo tempo e ai cambi di Di Francesco

Torna alla vittoria il Frosinone dopo una bella prestazione soprattutto nella ripresa. Le sostituzioni di mister Di Francesco cambiano il corso del match e i rossoblu mettono fieno in cascina per la salvezza

Primo Tempo;

Si parte! Subito scintille in campo tra Dossena e Cheddira per un angolo inizialmente non concesso a favore dei padroni di casa, a testimonianza della tensione per la posta in palio. Brivido al 5′ per un colpo di testa di Okoli che attraversa l’area piccola senza l’intervento di un compagno.

Primo ammonito della gara Azzi al 22′ per un fallo su una ripartenza dei Leoni. Al 24′ bella palla in profondità di Soulè che pesca Cheddira in area, pronta la girata sul primo palo che costringe in angolo Scuffet.

Gol Cagliari al 26′ con Sulejmana che raccoglie una corta respinta di Okoli e di prima intenzione batte Turati.

Il Frosinone non riesce a reagire e si affida a lanci lunghi spesso preda della difesa cagliaritana.

Occasionissima per il Frosinone al 42′ con Cheddira che da ottima posizione spara addosso a Scuffet. Un minuto dopo tiro largo di Soulè.

Gol Frosinone al 45′ con Barrenechea, che dopo un’azione tambureggiante dei padroni di casa, spedisce alle spalle dell’estremo difensore sardo. Gol annullato dal Direttore di gara dopo un lungo consulto al VAR per un fallo in attacco di Brescianini. Il punteggio rimane invariato. Dopo 8′ di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi.

Secondo Tempo;

Inizia la ripresa con una grande palla gol per i gialloblu che sugli sviluppi di un calcio piazzato sfiora il pari con Romagnoli che di testa mette a lato di un soffio. Un minuto dopo bella azione di Gelli che si libera al tiro ma Scuffet respinge la conclusione a botta sicura. Soulè ammonito per proteste al 56′.

Gol Frosinone al 64′ con capitan Mazzitelli che gira in rete di testa un bel cross del neoentrato Harroui dopo una bella palla recuperata da Kaio Jorge. I nuovi entrati hanno dato nuova linfa ai gialloblu. Ora il punteggio è 1 a 1.

Gol dei gialloblu al 75′ con una punizione guadagnata da Kaio Jorge e trasformata magistralmente da Soulè con una pennellata d’autore. 2 a 1 per i Leoni.

Il Cagliari tenta di recuperare ma si espone al contropiede dei sardi. Turati sventa su colpo di testa ravvicinato di un rossoblu al 90′. Sono 4 i minuti di recupero.

Ancora una parata miracolosa di Turati al 92′ su colpo di testa di Pavoletti.

Pagelle;

Turati (7) Inoperoso per 90′ sfodera due parate miracolose nel recupero che gli valgono un voto alto.

Zortea (6,5) Prima gara condita da un assist nel finale. Ottimo esordio.

Okoli (6) Ci mette fisico e testa in ogni circostanza. Certezza.

Romagnoli (6) Altra prestazione senza sbavature. Garanzia.

Gelli (6,5) Ottima gara con spunti interessanti. Gli è mancato solo il gol.

Mazzitelli (6,5) Il Capitano riporta il punteggio in parità e trascina i suoi

Barrenechea (6) Solita gara da metronomo, peccato per il gol annullato.

Brescianini (6) Partita di sacrificio. Prima a centrocampo poi come terzino. Duttile.

Soulè (6,5) Fatica per tutto il match e poi tira fuori dal cilindro una perla su punizione. Classe.

Cheddira (6,5) Lotta come un leone ma è anche sfortunato in alcune situazioni.

Reinier (5,5) Oggi un pò in ombra anche se i suoi spunti sono sempre di qualità.

Kaio Jorge (7) Entra alla grande propiziando il gol del pari, la punizione del vantaggio e segna il terzo gol. Provvidenziale.

Harroui (6) Assist per il gol del pareggio e quantità per mantenere il risultato.

All. Di Francesco (7) Indovina i cambi che cambiano la gara portando i suoi alla vittoria che mancava ormai da troppo tempo.

© Riproduzione riservata