Il Frosinone Calcio scalda i motori per la ripartenza. Nella giornata di ieri, tutti gli elementi che compongono il gruppo squadra sono stati sottoposti al secondo giro di tamponi. Il 20 giugno si tornerà in campo, con le ultime 10 giornate che vedranno il Frosinone come favorita per il ritorno in Serie A; i ciociari dovranno però vendere cara la pelle contro avversari che non di certo staranno lì a regalar punti.

La prima partita per il Frosinone Calcio sarà la trasferta di Trapani e, in merito a tale questione, quella di domani sarà una giornata clou. Si incontreranno infatti i componenti dell’Assemblea di Lega B e al termine di tale assemblea verrà stilato il nuovo calendario, con giorni e orari delle partite che mancano al termine della stagione.

Secondo giro di tamponi all’intero gruppo squadra del Frosinone Calcio

Come da protocollo, per poter tornare a svolgere allenamenti in gruppo, sarà necessario riscontrare risultati negativi dai tamponi effettuati. Dopo il primo giro di test, dove gli oltre 40 componenti del gruppo squadra sono risultati negativi, nella giornata di ieri è stato eseguito un nuovo giro di tamponi. Nel caso in cui il risultato fosse ancora negativo, il Frosinone potrà iniziare ad allenarsi in gruppo. Ci saranno così 18 giorni a disposizione per entrare in condizione e, lancia la volata finale alla Serie A.