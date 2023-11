Frosinone, elezioni provinciali venerdì 22 dicembre 2023

“Firmato dal presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, il decreto con cui si indicono i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale anno 2023. L’elezione per il rinnovo dei componenti del Consiglio provinciale di Frosinone è indetta per venerdì 22 dicembre 2023″. E’ quanto si legge in una nota della Provincia di Frosinone. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Dove si vota / orario

“Le operazioni di voto – si legge – si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la Sala Consiglio della provincia di Frosinone, Piazza Gramsci, 13 (primo piano) e nella sottosezione sita, parimenti, in piazza Gramsci, 13 presso la Sala Cascella (piano terra).

Eletti ed elettori

Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Frosinone in carica alla data delle elezioni indicata. Possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Frosinone, in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste.

L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a sei e non superiori a dodici, che devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, accertati al 35esimo giorno antecedente quello della votazione".

Presentazione delle liste

“Le liste – si legge ancora – sono presentate presso l‘ufficio elettorale costituito presso la provincia di Frosinone con sede in piazza Gramsci 13, ufficio del Segretariato generale, nei seguenti giorni: dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 1 dicembre 2023 (21esimo giorno antecedente la votazione); dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 2 dicembre 2023 (20esimo giorno antecedente la votazione).

Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, saranno scaricabili sul sito www.provinciafr.it nell’apposita sezione ‘Elezioni provinciali 2023’ fatta salva l’applicazione di eventuali e successive norme di carattere nazionale”. (Red/ Dire)

