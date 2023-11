Il sindaco di Velletri (Roma), Ascanio Cascella, a 6 mesi dall’insediamento, anticipa il nuovo volto della città. “Con i progetti Pnrr daremo un nuovo volto a Velletri, la città sarà anche più inclusiva”. Ecco, punto per punto cosa cambierà. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Centro storico di Velletri, piazza Cairoli e commercio

Cascella. Abbiamo molti progetti per Velletri, a partire dal Centro Storico. Il nostro intento è dare un nuovo volto al centro perché per noi è fondamentale che i veliterni tornino ad amare Velletri e a vivere il centro storico. Piazza Cairoli, secondo progetto PNRR, subirà un rifacimento importante: da via Guido Nati, quella strada rimane come è, andando avanti ci saranno altri alberi. La pavimentazione sarà diversa e la scalinata prenderà tutti i portici. La piazza sarà usata per incontri e attività sociali. Non sarà completamente chiusa per le attività sia durante i lavori sia dopo e verrà divisa a metà, interverremo prima su una zona e poi sull’altra, in modo da consentire il passaggio.

Faremo in modo di restituire alle attività commercialo quello che è mancato in questi anni.

Soluzione parcheggi

Cascella. La realizzazione di un parcheggio modulare in via Madre Teresa di Calcutta; il progetto del parcheggio multipiano (ascensore inclinato che arriva in via Menotti Garibaldi); creazione di un parcheggio in via dei Volsci, nell’Area ex amore, che sarà interessato da una linea urbana dedicata. Una linea express, che ogni 10 minuti collegherà l’area con il centro storico e le zone nevralgiche. Poi parcheggi nei pressi dell’ex carcere, e dell’ex liceo in via Paolina. E’ prevista la realizzazione anche di un parcheggio multipiano a piazza Falcone, attraverso risorse ministeriali. Oltre ai progetti PNRR ne abbiamo altri. Riappropriarsi dei luoghi abbandonati sarà utile, in città si vivrà meglio e sarà un piacere per i veliterni vivere qui.

Percorso meccanizzato

Cascella. I percorsi meccanizzati di collegamento tra il parcheggio Ospedale e viale Bruno Buozzi.

Mercato

Cascella. Riqualificazione del mercato coperto in via Metabo. Salendo da piazza Mazzini si arriva al mercato che non sarà più come è adesso ma simile a quello di Testaccio, a Roma. Il progetto era di un mercato “scoperto”, mentre ora lo abbiamo chiuso su tre lati. Ci sono i box per la vendita, con le serrande. E poi si potrà cucinare e sedersi. Piazza Metabo riqualificata si inserisce nel contesto del mercato.

Decoro urbano

Cascella. A breve ci sarà un'ordinanza sindacale che limiterà determinate attività in zone oggi un po' degradate, visto che il sindaco può occuparsi di sicurezza e decoro urbano. Implementeremo i controlli e la presenza della polizia locale. Ci sono delle zone critiche: dobbiamo assolutamente migliorarle e stiamo lavorando anche alla pulizia implementando il servizio a piedi nel centro storico. Così raccoglieranno i rifiuti abbandonati. Questa è una manovra importante rispetto alla sicurezza e al centro storico.

Velletri verso il Giubileo 2025: le opere

Cascella. Via Metabo e piazza Caduti sul Lavoro verranno riqualificate in vista del Giubileo 2025. Siamo chiamati tutti ad avere un senso di responsabilità soprattutto verso i cantieri sparsi, in particolare nel centro storico. Cercheremo di essere rapidi nei lavori, dobbiamo terminare la rendicontazione nel 2026 ma faremo in modo di essere più rapidi per fruire già da subito dei benefici e per eliminare i disagi, che saranno contrastati con misure volte a facilitare la viabilità e a recuperare posti auto.

