Gelato, il migliore di Roma è proprio questo qui: si fanno i chilometri per mangiarlo | È una squisitezza

Se ti ritrovi a passeggiare per le vie di Roma e hai voglia di un gelato, devi assolutamente fermarti in uno di questi paradisi del gusto.

Se non sei goloso lo diventerai, assaggiando i gelati più buoni di Roma. Ecco come si chiamano e dove si trovano le gelaterie migliori della città.

I laboratori dove si produce e si vende il gelato più gustoso della città eterna sono tesori da scoprire e riscoprire molte volte, soprattutto quando le temperature si alzano e aumenta anche la voglia di abbandonarsi al piacere di una fresca bontà.

Prendi nota di tutti gli indirizzi delle migliori gelaterie della capitale, e regalati una pausa di gusto e dolcezza artigianale e made in Italy.

Roma, dove mangiare il gelato più buono della capitale

Il gelato, si sa, è un’invenzione tutta italiana. Il resto del mondo ha copiato alla nostra tradizione pasticcera questo piacere al cucchiaio, questa irresistibile bontà di freschezza. In Italia però viene prodotto ancora uno dei migliori gelati artigianali tutto il globo, e la capitale, chiaramente, vanta il primato di ospitare alcune delle più buone gelaterie di tutto il Bel Paese.

Se vivi a Roma, o hai in programma una visita nella città eterna, allora dovresti correre ad assaporare una coppa o un cono in uno dei laboratori e rivenditori di gelato artigianale migliori della città. Scopriamo dove si può assaporare il gelato più buono di tutta Roma.

Come si chiamano e dove si trovano le gelaterie migliori della città eterna

Ecco gli indirizzi dei posti in cui il gelato è fatto davvero a regola d’arte. Basta raggiungerli, camminando per le strade della città eterna, chiudere gli occhi e godersi un pezzetto di paradiso e di autentica bontà made in Italy:

Una delle gelaterie più accreditate della capitale è la Gelateria dei Gracchi fondata da Alberto Massei, originario di San Teodoro ,in Sardegna. Questa bottega delle bontà si trova, dal 1999 a Prati.

Un altro indirizzo da non perdere è la Gelateria del teatro, tra Castel Sant'Angelo e Piazza Navona, aperta da 2006 da Silvia e Stefano Marcotulli.

Vera istituzione del gelato romano poi è Fassi, che si trova in via Principe Eugenio 65.

Chi desidera provare delle specialità particolari di gelato, come lo geloyogurt, o dei gusti fuori dal comune, non può prescindere da una visita al Gelato D'Essei, in via Tor de' Schiavi.

Da non perdere anche la gelateria Gelato San Lorenzo in via Tiburtina, dove ci si può perdere di fronte a un bancone pieno di squisiti gusti crema o frutta.

Merita senza dubbio una visita anche Il Cannolo Siciliano, che ha appena ristrutturato i suoi locali di piazza Roberto Malatesta.