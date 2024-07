Governo, finalmente un’ottima notizia per gli italiani: sganciati 200 euro | Ti spettano di diritto

Grande novità in arrivo per gli italiani: un buono da 200 euro previsto in alcuni casi specifici a chi ne ha diritto. Corri subito come fare per poter aver accesso al bonus in questione.

Negli ultimi anni, sono stati numerosi gli incentivi economici messi a disposizione dei cittadini italiani per migliorare le loro condizioni di vita. Alcuni fondi hanno l’obiettivo di apportare modifiche nelle abitazioni, così da ridurre future spese da sostenere.

In questo contesto, rientrano incentivi economici diretti alla ristrutturazione di impianti idraulici ed elettrici, così come lavori di miglioramento strutturale e ripristino dello stato dei luoghi.

Inoltre, sono stati introdotti altri incentivi economici che hanno permesso agli italiani di effettuare investimenti, come l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione in grado di abbattere anche i costi da sostenere per il pagamento delle bollette di consumo di energia elettrica.

La buona notizia per tutti gli italiani è arrivata proprio in queste ultime ore e riguarda l’acquisto di elettrodomestici per le abitazioni. Ecco cosa dobbiamo sapere.

Buone notizie dal governo: arriva un nuovo bonus

Recentemente, è stata diffusa la notizia del nuovo bonus elettrodomestici, che prevede uno sconto del 30% su ogni acquisto. L’incentivo economico fa parte del nuovo quadro governativo per favorire l’acquisto di elettrodomestici green nel triennio 2023-2025.

La disciplina del nuovo bonus è attualmente al vaglio della Commissione Attività Produttive della Camera, che sta esaminando il progetto di legge volto a proporre nuovi incentivi per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, accompagnati dal riciclo dei vecchi apparecchi. A seconda dell’acquisto effettuato, l’importo massimo di rimborso prevede è di 200 euro. Tale bonus, comunque sia, è previsto solo per una specifica fascia di cittadini residenti in sul territorio italiano.

A chi è diretto il nuovo bonus?

Il nuovo bonus è rivolto agli italiani con un ISEE inferiore a 25.000 euro e riguarda l’acquisto dei seguenti elettrodomestici: lavatrici e lavasciuga di classe A o superiore, lavastoviglie di classe C o superiore, frigoriferi e congelatori di classe D o superiore. Tra i sostenitori della nuova proposta di legge avanzata dalla Lega, troviamo anche Aires, l’associazione di aziende e gruppi distributivi specializzati in elettrodomestici ed elettronica di consumo che fa parte di Confcommercio.

Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione e primo firmatario del progetto di legge, ha commentato l’imminente arrivo del nuovo bonus elettrodomestici: “Sto avendo delle interlocuzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per trovare le risorse. Sono moderatamente ottimista, ma possiamo prevedere anche cifre più contenute per avviare gli incentivi”.